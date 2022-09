Eniax quer reduzir em 50% faltas a consultas e exames médicos em Portugal

© DR

A Eniax já arrancou em Portugal e já conseguiu diminuir em 50% as faltas a consultas e exames. A empresa utiliza um sistema baseado em inteligência artificial (IA) para facilitar a comunicação entre hospitais e pacientes, reduzindo a falta de comparência nos meios hospitalares, explica a empresa, em comunicado enviado às redações esta segunda-feira.

É estimado que 20% dos pacientes do mundo faltem às consultas médicas. Isto causa atrasos e perdas de produtividade nas instituições de saúde.

A plataforma permite reagendar e cancelar consultas, obter um acompanhamento personalizado para cada paciente e acionar alertas de consultas, de forma a reduzir os problemas no atendimento, nas marcações e nos exames médicos.

A CEO da Eniax, Aline Gómez-Acebo, afirma que o "principal objetivo é apoiar o paciente e impactar de forma positiva o setor da saúde português, através de soluções que se adaptam aos canais dos serviços hospitalares". "O motor de processamento de linguagem foi treinado com base em mais de 80 milhões de casos", explica Gómez-Acebo. "Para além da assistente virtual [Patrícia]", a plataforma conta ainda "com uma equipa interna de profissionais com amplo conhecimento administrativo na área da saúde", sublinha.

A responsável acrescenta ainda que "a tecnologia garante uma maior eficiência dos recursos e um sentimento de proximidade e acompanhamento por parte do paciente".

A Eniax, que pretende continuar a investir em Portugal e que acompanha mais de cinco mil milhões de pacientes por mês, está presente em mais de 230 clínicas em Portugal, Espanha, Chile, Argentina, Peru, Bolívia e República Dominicana, no setor público e privado.