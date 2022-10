Escola 42. Convertidos para a tecnologia a custo zero ganham até dois mil euros ao fim de seis meses

Diretor da escola de programação 42, Pedro Santa Clara © Rafael Costa

Um poço sem fundo. Assim se afigura a escassez de talento tecnológico em Portugal, considerado o segundo país no mundo com mais dificuldade em contratar trabalhadores qualificados, segundo um relatório da ManpowerGroup. Ainda que carecessem os estudos, a ânsia por profissionais especializados nesta área facilmente se comprovaria pela algazarra diária na 42, escola de programação gratuita que vê os seus alunos a receberem, por semana, uma dezena de ofertas para embarcarem no mercado de trabalho. Isto ao fim de apenas seis meses, mesmo antes de concluírem a formação de dois anos.

E engane-se aquele que pressupõe que a contratação precoce pode, de alguma forma, prejudicar a questão salarial: o vencimento líquido pode ir dos 1500 a dois mil euros por mês. Já no caso dos que optam por terminar o curso, dependendo da especialidade e do próprio mérito, "não há limite para o que possam conseguir", diz o diretor da instituição, Pedro Santa Clara, em entrevista ao Dinheiro Vivo.

Além da garantia de ser bem remunerado, este é também um ofício de flexibilidade, que permite aos profissionais escolher onde e como trabalhar. No fundo, benefícios que, entre tantos outros, levaram a que mais de 27 mil pessoas procurassem a 42 Lisboa, desde a sua abertura, em julho de 2020 - um número global que sobe para 33 mil, quando considerado o interesse na escola do Porto, inaugurada em julho deste ano. De todos os candidatos, aos quais não é exigida experiência na área, 600 foram selecionados para realizar a formação na capital e 200 na Invicta.

A idade média dos alunos da 42 em Portugal é de 27 anos, havendo idades compreendidas entre os 17 e os 53. Os perfis, que incluem 17 nacionalidades diferentes, são também variados: jovens que terminaram recentemente o secundário; alunos universitários descontentes com a sua experiência; profissionais das mais variadas áreas que têm em mente projetos tecnológicos; e pessoas que, por razões económicas, abandonaram os estudos, tiveram de começar a trabalhar e veem na programação uma oportunidade para mudar de vida.

Filantropia ou vantagem?

A 42 é uma escola de desenvolvimento de software que pertence a uma rede internacional de 46 homólogas em todo o mundo. Trata-se de um projeto sem fins lucrativos, financiado por 31 mecenas - entre os quais o Santander, a Vanguard Properties e a Mercedes-benz.io - que proporcionam a possibilidade de formação gratuita, numa das 17 áreas de especialização oferecidas pela instituição.

A motivação para investir nesta iniciativa é, à partida, filantrópica. Contudo, muitas das empresas que decidem fazê-lo "estão também interessadas na contratação de talento para desenvolvimento de projetos tecnológicos internos", destaca o responsável, dando o exemplo da 42 de Wolfsburgo, na Alemanha, totalmente financiada pela Volkswagen, "porque percebeu que o futuro automóvel passa pelo digital e, por este motivo, precisava de ter uma escola avançada próxima".

Em contrapartida, "tem havido muito pouco interesse público em apoiar um projeto como este", lamenta o diretor. Porquê? Muito provavelmente, por não saberem a vantagem operacional da escola, diz. "Por ano, um aluno na 42 custa aproximadamente um quinto do que custa um aluno numa universidade." Atendendo ao facto de em Portugal faltarem atualmente 100 mil pessoas com este perfil e as universidades não conseguirem dar resposta, segundo o responsável, à 42 caberá "contribuir com a escala" que lhe é possível.

Dizer adeus ao tradicional

Sem professores ou horários, o método de ensino da 42 diz adeus ao tradicional e aposta na inovação, através de uma plataforma digital que permite aos alunos aprender com base em projetos reais e na colaboração entre pares. "Em vez de ensinarmos as pessoas, aquilo que fazemos é dar-lhes uma sucessão de desafios progressivamente mais complicados, cabendo aos próprios pesquisar todo o conhecimento necessário para a sua resolução", explica Pedro Santa Clara.

Aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano, a escola de programação permite que a aprendizagem, embora presencial, seja feita a um ritmo individual, sob orientação de uma equipa pedagógica. Este modelo "muda o mindset das pessoas", que adquirem sentido de responsabilidade, "crescendo como indivíduos" e "desenvolvendo skills que fazem diferença num profissional".