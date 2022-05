Escola de programação 42 chega ao Porto e espera receber 600 candidaturas este verão

© D.R

A escola de programação 42 anunciou esta quinta-feira que vai abrir portas na cidade do Porto, em junho, estimando receber 600 candidaturas já nos meses de verão.

A chegada ao Porto de um campus da 42 "é um passo natural" que traduz o "crescimento" da escola de programação no país, de acordo com Pedro Santa Clara, diretor da 42 em Portugal, citado numa nota enviada à redação.

"Esta nova escola vai aumentar consideravelmente a nossa atuação territorial, permitindo oferecer o programa a todos aqueles que no norte do país queiram desenvolver competências em tecnologia. O nosso objetivo é que mais portugueses tenham acesso ao curso da 42, que é 100% gratuito [as propinas são pagas por mecenas], e assim consigam abrir portas a um futuro com uma altíssima taxa de empregabilidade. A necessidade de profissionais com competências em tecnologia é crescente e cada vez mais transversal a todas as indústrias", argumenta Pedro Santa Clara.

As candidaturas já estão abertas. O programa curricular aplicado na 42 não exige "qualquer background académico ou experiência em programação". "O único requisito é que os candidatos tenham pelo menos 18 anos ou o 12º ano concluído", lê-se.

No caso do campus portuense, a 42 garante realizar quatro bootcamps intensivos por ano (três no verão e um em janeiro). "Só quem terminar esta fase com sucesso pode iniciar o programa", lê-se.

Esta escola promete aplicar "um método inovador que promove a aprendizagem sem o formato tradicional das salas de aulas, sem horários, sem professores e gamificada". Um curso na 42 dura entre 12 a 18 meses a concluir, sendo a carga horária de 40 horas semanais.

"Antes de receberem o diploma, os alunos terão ainda que ter uma experiência profissional na área. Com um conhecimento mais profundo do mercado de trabalho, os alunos poderão posteriormente regressar à 42 para complementar o curso com uma especialização à sua escolha, entre cibersegurança, web development, data analytics, entre muitas outras", adianta a mesma nota.

A 42 foi criada em França em 2013. Até ao momento já formou mais de 15 mil pessoas em 25 países. Chegou a Portugal em julho de 2020. Primeiro em Lisboa, onde regista hoje mais de 20 candidaturas, dos 17 aos 57 anos de idade. Agora, abre portas no Porto, onde conta com as seguintes empresas parceiras: Critical Techworks; SaltPay; Amorim; BA Glass; Ecosteel; Sodecia; Sogrape; Sonae; Prozis; Vicaima; e Câmara Municipal do Porto.

Em Lisboa, a 42 tem o apoio dos parceiros fundadores Banco Santander, Vanguard Properties, Fidelidade e Reformosa, bem como da Bi4all, Mercedes-benz.io, Observador, Dstgroup, BA glass, Casa Relvas, NTTData, Huawei, KPMG, Axians, Sul Account, The Claude and Sofia Marion Foundation, Família Alves Ribeiro, Rita e Filipe Botton e Fundação José Neves.