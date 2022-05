Escola de programação que ajuda na mudança de carreira chega ao Porto

Escola de programação Le Wagon abre centro no Porto © Direitos Reservados

A escola de programação Le Wagon, com campus em mais de 45 cidades e presente em Portugal desde 2016, chegou agora ao Porto, anunciou em comunicado esta quinta-feira a instituição.

"Estimamos que existem mais de 15 mil vagas abertas para posições em tecnologia no Norte do país, resultado do enorme crescimento do ecossistema tech na região e, particularmente, no distrito do Porto", começa por referir Nuno Loureiro, diretor do sul da Europa da Le Wagon, dando conta de que o facto de a cidade ser um dos principais centros tecnológicos do país influenciou a escolha do local para a abertura de uma nova escola.

"O investimento realizado pelas startups, scale-ups e empresas tecnológicas deve ser acompanhado pela formação do talento local, sendo os nossos bootcamps uma solução rápida e eficaz para este desafio", prossegue o responsável na nota enviada às redações.

Francisco Mendonça, city manager da escola do Porto, reforça também que os cursos da Le Wagon se distinguem pelo "ambiente de ensino informal e próximo, reunindo alunos locais e internacionais numa experiência inesquecível". "Acredito que a nossa cidade, pela sua cultura e estilo de vida, é o local ideal para quem procura uma mudança de carreira ou mesmo o desenvolvimento dos seus próprios produtos. Como ex-aluno é com muito prazer que abraço este desafio", acrescenta.

A primeira edição do curso de Web Development (desenvolvimento web) estreia já em julho, em regime full-time, com 30 vagas para quem queira "mudar de carreira ou reforçar as suas capacidades de programação em apenas 9 semanas", pode ler-se. O curso Data Science (ciência de dados) está previsto para outubro, encontrando-se já as candidaturas abertas.

Para divulgar a chegada à cidade, a Le Wagon vai organizar uma sessão online de apresentação dos cursos no próximo dia 2 de junho, aberta ao público em geral.