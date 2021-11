ESNA. A nova entidade europeia de apoio ao empreendedorismo vai ficar em Portugal

Eoghan O"Neill, representante da Comissão Europeia, e o ministro da Economia, pedro Siza Vieira © EPA/MARIO CRUZ

Francisco de Almeida Fernandes 03 Novembro, 2021 • 13:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Lisboa será a nova residência oficial da ESNA - European Startup Nations Alliance, uma nova entidade europeia criada por 26 Estados-membros e pela Islândia com o objetivo de "fazer da Europa o melhor mercado para startups e empreendedorismo", disse Pedro Siza Vieira durante a apresentação. O ministro da Economia e da Transição Digital falava na manhã desta quarta-feira no palco da Web Summit, onde se juntaram vários representantes dos países signatários para inaugurar a nova instituição. "É uma ambição grande, mas realizável", assegura Siza Vieira.

O acordo de cooperação foi liderado por Portugal através da presidência rotativa do Conselho da União Europeia (UE), entre janeiro e junho, e será o país a receber o centro de operações da ESNA. "[Este programa] foi lançado pela Comissão Europeia e pelo governo português, que na altura liderava a presidência do Conselho da UE", apontou Eoghan O"Neill, esclarecendo que é preciso criar "um ambiente amigo do crescimento" das startups em território europeu.

Apesar da Europa ser a região do mundo com maior número de startups, os empreendedores têm, depois, dificuldade em crescer sustentadamente e chegarem ao mercado global. "Quando comparamos a Europa com outros continentes, em particular com os EUA, vemos que temos o maior número de startups, temos talento incrível, empreendedores incríveis, mas quando comparamos com o número de empresas que se tornam globais e que ganham liderança nos seus mercados, vemos que estamos atrás de outros mercados", afirma o ministro da Economia e da Transição Digital.

Para mudar o paradigma, o governante acredita ser necessário que os Estados-membros se unam para criar padrões associados ao incentivo às startups, tendo, por isso, sido criada uma estratégia assente em oito pilares fundamentais. Entre eles, destaque para o compromisso de acelerar e simplificar a criação de startups, de trabalhar a atração e retenção de talento, mas também para as questões ligadas ao acesso a financiamento. "Garantir o rápido estabelecimento legal de uma startup com o objetivo de o fazermos num só dia e por menos de 100 euros", diz Eoghan O"Neill, representante da Comissão Europeia. Adicionalmente, para facilitar a circulação de talento na tecnologia, O"Neill aponta ainda a criação de mecanismos para "um rápido processamento de visas".

"Decidimos que temos de monitorizar este processo em todo o continente, devemos partilhar dados e perceber onde as políticas públicas estão a ter os resultados desejados e onde é preciso mudar de rumo", explica Siza Vieira. Para o ministro, mais importante do que a origem dos empreendedores dentro da Europa é "garantir que essas boas ideias, independentemente de onde tenham nascido, podem atingir todo este mercado com 450 milhões de consumidores". "Temos de eliminar custos e barreiras", acrescenta, referindo que o apoio dos países signatários será essencial para cumprir os objetivos propostos.

De acordo com Siza Vieira, este esforço conjunto vai permitir criar um ecossistema com "melhores empregos" e "uma economia mais dinâmica".

Apoio da Comissão Europeia

Eoghan O"Neill aproveitou o momento de lançamento oficial da ESNA para realçar o "generoso apoio financeiro" de Portugal, que vai contribuir com fundos provenientes do programa NextGenerationEU, mas disse ainda que a Comissão Europeia (CE) também vai investir no projeto. "Tenho o prazer de anunciar que a CE vai apoiar os primeiros dois anos de operação da ESNA com um financiamento de 1 milhão de euros através do Horizonte Europa", declarou o responsável.

O ESNA vai ficar sediado no Pavilhão de Portugal, junto ao recinto onde se realiza a Web Summit, em Lisboa, e servirá como posto de comando e monitorização do desenvolvimento do ecossistema europeu de startups.