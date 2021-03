Especial 1 ano de confinamento. Os efeitos na saúde mental e o papel da tecnologia agora e no futuro

Exemplos de teletrabalho (ou trabalho remoto) e de ensino remoto em Portugal em tempos de pandemia. © Lusa

Foi 16 de março de 2020 (uma segunda-feira), há precisamente um ano, que Portugal começou a confinar. O primeiro caso de covid-19 no país foi registado a 2 de março e na madrugada de 12 para 13 de março o primeiro-ministro anunciou que as escolas iam fechar dia 16 - na altura achava-se que seria até 9 de abril (foi até maio).

Para assinalar um ano de restrições e confinamentos vários (mais ou menos gerais), convidámos Ana Paula Matos, investigadora e professora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e autora de vários estudos sobre os efeitos na pandemia de jovens e os efeitos da tecnologia.

Temos também Bernardo Gomes, médico de saúde pública no Porto, que pertence à Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental e Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública.

Em análise estão os efeitos da pandemia na saúde mental, o papel da tecnologia como apoio e os potenciais vícios da era digital e como vamos sair deste período.

Made in Tech EP18 pt1 - Especial 1 ano de confinamentos 00:00 00:00

Ouça e subscreva em: Apple Podcasts | Spotify | Google | Castbox Aceda a todos os episódios do Made in Tech (sobre criptomoedas, guerra Austrália-Facebook com o pai do código australiano, Clubhouse, ciência na pandemia, impostos digitais com Margrethe Vestager, ensino à distância): dinheirovivo.pt/podcast/made-in-tech

Temas em destaque

- Pandemia deprimiu mais 75% dos jovens do que a crise financeira. "Os níveis de sintomatologia depressiva elevada aumentaram bastante no confinamento, mais do que vimos durante a crise financeira de 2011 - eram 8% na altura e são agora, na pandemia (na mesma população, jovens do 3º ciclo, com o mesmo instrumento internacional para medir), subiram para 14%. Quase para o dobro." Ana Paula Matos.

- Da 1ª vaga para a 2ª vaga aumentou a sintomatologia ansiosa, além da depressiva e diminuiram os níveis de felicidade. Aumentou a raiva e tristeza, o medo. São indicadores que mostram que o impacto das restrições ao longo do tempo nos adolescentes portugueses é claro. Ana Paula Matos.

- Este surto pandémica traz-nos coisas novas pouco comuns e em larga escala: medo da doença, do isolamento, coisas que a crise financeira não trazia.

- Consequências no futuro ainda são imprevisíveis. Para alguns jovens é uma oportunidade de se tornarem mais resilientes, os seus próprios mecanismos para lidaram com isto; para outros, que já tinham indicadores de doença mental (depressão e ansiedade, por exemplo), é necessário cuidados de saúde mental ativos para cuidar mesmo deles, para inverter esta tendência.

- Devem existir programas nas escolas para impedir impacto mais negativo nos jovens destes confinamentos. Casos mais complicados devem ser encaminhados para especialistas.

- Futuro do trabalho e da escola é híbrido? Em que níveis?

- O teletrabalho (que não é para todos, já que nem todas as profissões o permitem) deve ser visto no futuro como questão de saúde pública. "Permite tirar pessoas dos centros urbanos, reduz o trânsito e melhora a qualidade de vida das pessoas", explica Bernardo Gomes.

- Vão chegar, tal como há 100 anos, os loucos anos 20 após esta pandemia? "Como é que esta vivência digital acelerada no período pandémica pode ter efeitos nocivos ou se vamos voltar a ter uma reedição dos loucos anos 20, se haverá necessidade de compensação" - Bernardo Gomes

- Tecnologia como ferramenta perfeita para telemedicina deve crescer.

- Ser humano é social e contacto humano, físico, nas escolas e no trabalho, será sempre fulcral.

- Crise pandémica e confinamentos aproximaram interior e cidades menos conhecidas e os especialistas que aí vivem dos média, do meio académico e dos centros de decisão.

- Perder pessoas sem luto e funeral em condições teve efeitos relevantes nas famílias.

- Restrições não devem limitar passeios e atividades ao ar livre que são importantes, diz Bernardo Gomes. Houve restrições sem sentido.

- Transição digital na área pública (e não só) é fundamental

- Conselhos para municípios e governo para programas futuros a pensar na saúde mental.