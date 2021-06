Especialistas reúnem-se 'online' para discutir implementação do 5G e definir visão do 6G

6G © DR

Em comunicado, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) explica que a conferência internacional "2021 Joint EuCNC & 6G Summit" vai discutir a implementação do 5G e definir estratégias para as redes de comunicações 6G.

"Imagine uma reunião de trabalho em que cada um dos participantes está representado por um holograma, ou uma situação em que consegue sentir o cheiro de uma refeição confecionada noutra parte do mundo", refere o instituto do Porto, acrescentando que "estes cenários podem tornar-se realidade em 2030".

Sob o lema "On the Road to 6G", a conferência, organizada pelo instituto do Porto, vai reunir cerca de dois mil especialistas entre terça e sexta-feira virtualmente.

Citado no comunicado, Manuel Ricardo, coordenador do cluster de redes de sistemas inteligentes do INESC TEC, afirma que "nesta conferência será lançada a estratégia de financiamento da União Europeia (UE) para a investigação do 6G e definida a visão da próxima geração de redes móveis".

As redes 6G vão ser "importantes" para suportar novos tipos de comunicação como comunicações hápticas ou holográficas, Internet para a indústria 5.0, a Internet dos objetos e comunicações entre veículos autónomos.

Segundo Manuel Ricardo, as redes 6G vão ser "mais flexíveis, inteligentes e ambíguas" e os seus sistemas "vão incorporar técnicas de aprendizagem automática".

"Estes sistemas vão aprender as necessidades dos utilizadores e adaptar-se, combinando técnicas avançadas de comunicações, computação, sensorização e posicionamento", explica.

A conferência é de acesso gratuito e vai incluir 'workshops', sessões plenárias e técnicas, bem como uma exposição virtual com mais de 20 'stands'.

Michael Peeters, investigador do IMEC e professor na Universidade de Antuérpia (Bélgica), Manuel Ramalho Eanes, administrador executivo da NOS, Roberto Verdone, professor na Universidade de Bolonha e diretor do WiLab (Itália), e Petter Vetter, diretor da Nokia Bell Labs, nos Estados Unidos, são os principais oradores da conferência.

A sessão de abertura conta também com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, na quarta-feira, pelas 09:00.

A conferência "2021 Joint EuCNC & 6G Summit" é organizada com o apoio do programa 6G Flagship da Universidade de Oulu, da Comissão Europeia através do projeto EuConNects 4, da Presidência Portuguesa do Conselho da UE 2021 e do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).