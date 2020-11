Está de volta a primeira consola portátil da Nintendo. Veja a nova Game & Watch

Dinheiro Vivo 13 Novembro, 2020 • 17:00 Partilhar este artigo Facebook

Quarenta anos depois, a Nintendo lança esta sexta-feira uma nova versão da primeira Game & Watch. Numa altura em que se comemora o 35º aniversário de Super Mario Bros, esta consola portátil promete fazer as gerações mais velhas reviverem outros tempos ao mesmo tempo que irá cativar os mais novos.

Lançada originalmente no Japão, em 1980, a primeira consola portátil da Nintendo regressa agora com o design clássico, mas com controlos ainda mais precisos.

Quem comprar a consola - com valor aproximado de 60 euros - terá a oportunidade de experimentar os clássicos jogos Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels e Ball que é apresentado com um "toque especial Super Mario", anuncia a marca.

Uma das novidades incluídas nesta versão é o modo Infinite Mario, que permite se ativado pressionando o botão A, quando joga Super Mario Bros. ou Super Mario Bros.: The Lost Levels.

O objetivo é que os jogadores possam experimentar os níveis mais avançados sem a preocupação de um possível "Game Over". Para sair deste modo, é explicado que apenas têm que pressionar o botão Pause/Set para aceder ao menu e, posteriormente, selecionar a opção "Reset Game".

A acrescentar à lista, a mais recente consola Game&Watch: Super Mario Bros. dispõe também de um relógio digital que pode reproduzir até 35 animações diferentes ao longo das horas. Incluindo a presença de "amigos e inimigos do Mario", as animações foram pensadas para que os fãs do jogo possam viajar na história.

A marca declara ainda que a consola será enviada para as lojas aderentes até ao final de março de 2021 e estará disponível em quantidades limitadas.