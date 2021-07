Está fila para as vacinas? Já há um site que lhe diz o tempo de espera

Os centros de saúde, dependendo do tempo de espera, podem apresentar um semáforo vermelho, amarelo ou verde.

Dinheiro Vivo 09 Julho, 2021 • 13:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em resposta à previsão de longas filas de espera que estão a marcar o processo de vacinação, foi criado o sns.afluencia.io, um site que lhe oferece uma estimativa, em tempo real, das horas ou minutos que tem de aguardar para ser vacinado nos centros de saúde do país.

Organizado mediante um sistema de semáforos, o site informa junto a cada centro de saúde o tempo a esperar em fila. Como por exemplo, se lhe aparecer um semáforo vermelho, o tempo de espera será superior a uma hora. Se for amarelo, terá de aguardar entre 30 minutos a uma hora. Quando a espera é inferior a meia hora, o semáforo será verde.

A afluencia.io, empresa portuguesa que desenvolveu o projeto, explica que o mesmo "nasceu devido a várias circunstâncias relacionadas com a conjuntura atual, mas não apenas devido à pandemia Covid-19. Verificamos a necessidade de ter um produto que fornecesse dados estatísticos de afluência a espaços físicos, tal como aos espaços virtuais".

Na passada terça-feira, 6 de julho, Portugal bateu um novo recorde de vacinação com mais de 154 mil vacinas administradas. Tem já 57% da população com a vacinação iniciada e 36% com a vacinação completa.