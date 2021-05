Está na altura de tirar a poeira aos discos de vinil que estão na prateleira

Fernando Marques 24 Maio, 2021 • 09:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para um verdadeiro apreciador poucas coisas darão maior prazer do que o ritual de tirar um disco de vinil da respetiva capa, passar a escova e colocá-lo a tocar no gira-discos. O pior é que, salvo muito raras exceções, a reprodução da música neles gravada vem sempre associada aos típicos estalidos e "pops" causados pelo pó e sujidade acumulada. Soluções para lidar com este problema já existem há muito tempo. Vão desde usar água com sabão ou com umas gotas de detergente para loiça para lavar os discos, que depois têm de secar tal e qual como se faz com os pratos na cozinha. Tudo num processo chato e demorado, nem por isso lá muito eficaz.

Muitos entusiastas começaram a construir máquinas que o pudessem fazer de uma forma mais prática, como é o caso da Okki Nokki One aqui testada que é já uma evolução do primeiro modelo que teve muito sucesso. O seu aspeto pode ser confundido com facilidade com um gira-discos e, na verdade, o funcionamento acaba por imitar o ato de pôr um disco a tocar. Depois de colocado o disco e devidamente fixado (o acessório tem uma área circular que protege a etiqueta no centro do disco dos líquidos) é altura de espalhar um pouco da solução de limpeza que é concentrada e convém diluir umas gotas em água destilada. De seguida é colocar o motor em funcionamento (roda nas duas direções) e utilizando a escova de pelo de cabra fornecida, exercer alguma pressão contra o disco para soltar a sujidade dos sulcos.

Este procedimento deve ser repetido mais ou menos vezes em função do grau de sujidade dos discos. O passo seguinte é a aspiração da sujidade entretanto solta e secagem que acontecem em simultâneo. Há um reservatório com indicador de nível para onde vão os excessos e o braço de aspiração dá para discos LP e singles. Como esta máquina não tem temporizador, todas as etapas têm de ser monitorizadas no período de tempo necessário para obter o resultado pretendido. A escolha da altura do dia (ou noite) deverá ser tida também em conta, pois o aspirador faz um ruído considerável.

Se com a Okki Nokki One há uma grande parte do funcionamento que depende do trabalho manual do utilizador, na Degritter é o oposto. Há um adaptador para singles e só tem de colocar o disco na máquina com a aparência de uma pequena impressora doméstica e ela faz tudo sozinha. Não sem antes ter cumprido alguns requisitos fundamentais antes de iniciar o processo, tais como colocar água destilada no reservatório (até à marca "max") e acionar a função "Degas", que serve para retirar o gás sempre que lhe coloca água fresca. Depois é juntar 5ml do concentrado de solução de limpeza que é fornecida e estamos prontos para a primeira lavagem.

O pequeno ecrã a cores em conjunto com os dois botões tornam a navegação no bem elaborado menu das funções da máquina uma tarefa muito simples e intuitiva. Dependendo do grau de sujidade dos discos, há três opções: "Quick", "Medium" ou "Heavy", pré-programadas com os tempos de lavagem e secagem. No entanto, podemos aceder à função "Dry" isoladamente. No caso de o programa não ter sido suficiente podemos ajustar até 15 minutos para ter a certeza de que os discos ficam bem secos. Todas das funções podem ser colocadas em pausa ou paradas em qualquer momento. Depois temos ainda a possibilidade de mudar a potência da ventoinha da secagem, configurar o nível da água e, por fim, na opção "Info" ver qual a versão do firmware (pode ser atualizado por meio de um cartão de memória), a temperatura da água e a quantidade de ciclos de lavagem completados.

A Degritter destaca-se pela utilização de tecnologia de ultrassons, neste caso adaptada ao processo de limpeza dos discos de vinil criando bolhas microscópicas através de um processo chamado cavitação - o mesmo que arruína a performance dos submarinos ao estragar-lhes as hélices e os torna detetáveis no radar inimigo. O mecanismo de filtragem ativa garante que as partículas são removidas do banho de limpeza e não se voltam a depositar no disco.

O programa rápido indica uma duração de 7 minutos, acabámos por utilizar sobretudo o médio que acrescentava mais 1,30 min., sendo uma boa parte do tempo gasta na secagem. Não podemos deixar de mencionar que a ventoinha produz um nível de ruído considerável, qualquer que seja o nível de potência escolhido. Por isso, tal como no caso da Okki Nokki One, deverá ser tido em conta o local e a hora a que vai ser utilizada.

As diferenças antes e depois da lavagem são notórias. Quando se coloca a tocar um disco lavado na Okki Nokki One há desde logo mais silêncio de fundo, sendo interrompido apenas por alguma partícula mais persistente que teimou em ficar no disco. Aqui, os resultados são tão bons quanto o seu estado de conservação, mas até quando são novos, acabados de comprar, uma lavagem antes de os pôr a tocar é capaz de fazer milagres. A prensagem e corte dos discos de vinil não é um processo muito limpo, há óleos e resíduos que se alojam nos sulcos. O cérebro humano é exímio em acrescentar e retirar elementos para completar a perceção do ambiente que nos rodeia. Acontece com a visão, mas também com a audição. Se ouvirmos um ruído contínuo durante muito tempo, eventualmente, acabamos por ignorá-lo. É o que acontece com a maioria das pessoas, que está tão habituada a ouvir este formato tocar com os estalidos que simplesmente os ignora.

E se lhe dissermos que é possível ouvir um disco de vinil livre destes ruídos parasitas? Sim, a Degritter é capaz de limpar um disco a este ponto. A experiência com um disco em bom estado fica muito próxima de estar a ouvir um CD, não há "pops", nem estalidos, só silêncio e música. Pelas suas características, a Okki Nokki One e a Degritter são máquinas muito distintas, mas que se propõem a cumprir o mesmo objetivo. Ambas conseguem fazê-lo, apesar de uma ser mais eficiente e de um modo 100 por cento automático. Coincidência ou não é a mais cara e o preço, parecendo exagerado, é facilmente justificado pelo design, engenharia e eletrónica envolvidas. A cada um caberá decidir qual é a mais adequada, mas uma coisa é certa, a sua coleção de discos merece e vai ter vontade de a ouvir toda outra vez.

Okki Nokki One: 499 euros

Degritter: 2.650 euros

Disponível em exaudio.pt