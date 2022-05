Estados Unidos voltam a ter supercomputador mais poderoso do mundo

© ORNL

É o primeiro supercomputador a estilhaçar o teto dos exaflops e com isso marca o regresso dos Estados Unidos ao topo do mundo. O Frontier, um sistema que reside no Oak Ridge National Laboratory (ORNL) no estado norte-americano do Tennessee, é o novo líder do Top500 de supercomputadores mais poderosos do planeta, uma lista que é publicada há 29 anos.

De acordo com o comunicado dos responsáveis pela compilação da lista, o Frontier baseia-se na mais recente arquitetura HPE Cray EX235a e está equipado com processadores AMD EPYC 64C 2GHz, tendo um total de 8,730,112 núcleos e uma taxa de eficiência energética de 52.23 gigaflops/watt.

"Um desenvolvimento recente no sistema Frontier permitiu à máquina ultrapassar a barreira de 1 exaflop", explicam os responsáveis da lista. "Com um registo HPL exato de 1.102 Exaflop/s, o Frontier não é apenas o supercomputador mais poderoso que alguma vez existiu - é também a primeira máquina a uma verdadeira escala exa."

Com esta atualização, os Estados Unidos recuperam o lugar cimeiro, que nos últimos dois anos fora ocupado pelo sistema Fugaku no RIKEN Center for Computational Science (R-CCS) em Kobe, no Japão. O sistema japonês está agora em segundo lugar, continuando a registar 442 PFlop/s.

Outra mudança no top 3 é a introdução de um sistema europeu, o LUMI no EUROHPC/CSC localizado na Finlândia, que agora está em terceiro lugar. Trata-se de um sistema novo, com 1,110,144 núcleos e uma velocidade registada de quase 152 PFlop/s.

Para décimo entrou o sistema Adastra, localizado no GENCI-CINES em França. Conseguiu uma velocidade de 46.1 Pflop/s e é agora a segunda máquina mais poderosa da Europa, atrás do LUMI.

O resto do top 10

Há outras máquinas norte-americanas no top, sendo o quarto lugar ocupado pelo Summit. Trata-se de um sistema IBM também localizado no ORNL no Tennesse, com uma performance de 148.8 Pflop/s.

Em quinto aparece o Sierra, um sistema no Lawrence Livermore National Laboratory, na Califórnia, que tem uma arquitetura muito similar ao Summit e atingiu 94.6 Pflop/s.

A China, que em anos anteriores dominou o ranking, só aparece com um supercomputador na sexta posição. Esta é ocupada pelo Sunway TaihuLight, concebido pelo National Research Center of Parallel Computer Engineering & Technology (NRCPC) e instalado no National Supercomputing Center em Wuxi, província de Jiangsu, com 93 Pflop/s. Ainda assim, a China é o país com maior número de supercomputadores nesta lista (173).

Em 7º está o Perlmutter (Califórnia) e em 8º o Selene (desenvolvido pela NVIDIA na Califórnia). A China volta a aparecer em 9º, com o Tianhe-2A, um sistema desenvolvido pela National University of Defense Technology (NUDT) e instalado no centro de supercomputadores em Guangzhou, 61.4 Pflop/s.

Os responsáveis pela lista frisam que os processadores AMD "parecem ser a tecnologia preferida" para os sistemas de supercomputadores. São usados pelo Frontier, LUMI, Permutter e Selene.

Por outro lado, os Estados Unidos e a China são os países com maior número de supercomputadores nesta lista: 173 para os asiáticos e 126 para os norte-americanos, que na lista anterior tinham mais (150). Os dois países dominam perto de dois terços dos supercomputadores no Top500.