Este relógio Swatch homenageia Isabel II no trono de Inglaterra há 70 anos

Swatch How Majestic custa 95 euros

A Swatch associou-se às comemorações do Jubileu de Platina de Isabel II no trono de Inglaterra e lançou um novo relógio. O How Majestic tem gravada uma imagem da monarca, de chapéu e saltos altos e cuja cor da roupa pode ser mudada todos os dias, ao girar a roda do calendário.

O mostrador é ainda estampando com 70 pontos a ouro, que representam os anos de reinado da rainha. A bracelete de silicone é branca, com efeito metálico e a embalagem inclui, ainda, uma coroa de papel prateada. O relógio How Majestic está à venda por 95 euros.