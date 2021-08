Este smartphone parece um ovo espalmado: eis o Cyrcle Phone

© Cyrcle Phone

O conceito de edição limitada ganha um novo significado com a ideia de uma empresa liderada por mulheres e sediada em Washington, a d'TOOR, que desenhou um smartphone completamente diferente do normal. "Telefones não retangulares para pessoas não retangulares" é o mote da empresa norte-americana, que criou o telemóvel oval Cyrcle Phone.

O formato é o que mais salta à vista de diferente, mas este dispositivo é também feito de materiais não só reciclados mas compostáveis. A fazedora Christina Cyr é a CEO da empresa, cofundada há cinco anos por Linda Inagawa, Wendy Wilson e Debbie Liu.

A primeira iteração deste modelo foi financiada através de crowdfunding, na plataforma Kickstarter, mas o telefone era apenas 2G. Agora, a marca está de volta com o Cyrcle Phone 4G LTE, a correr Android 10, e conseguiu financiamento em menos de três dias.

"Os entusiastas dos telemóveis que gostam de explorar para lá do mainstream adoram a nossa equipa e os nossos produtos, porque abrimos tudo em open source no final da campanha, desde a carcaça compostável impressa em 3D ao software", referiu ao Dinheiro Vivo Jelyza Sheffield, responsável de desenvolvimento do negócio.

Desenhado pelo designer industrial Wesley Millora, o invólucro do telemóvel é produzido com o polímero sintético PLA (ácido polilático) à base de milho e os botões são feitos de poliuretano termoplástico (TPU) reciclado.

Ainda sem planos de produção em massa, a nova campanha de angariação de fundos vai terminar a 9 de outubro. Segundo a responsável, a forma como correr ditará o acesso de mais clientes ao produto.

"Se recebermos financiamento suficiente, teremos o capital para produzir unidades extra que possam ser disponibilizadas após a campanha", indicou.

O formato circular do telemóvel assemelha-se a um ovo achatado, com o ecrã redondo. Tem duas portas de lado, USB 3.0 Type-C e USB 2.0 Micro B, duas entradas para auscultadores, porta para expansão com cartão SD, sensor de temperatura e câmara para autofotos (selfies) de 13 megapixeis. Pesa 147 gramas e tem um ecrã tátil de 3,45 polegadas, com câmara principal também de 13 megapixeis. Com chip Snapdragon da Qualcomm, NFC, Bluetooth e GPS, o preço de pré-venda via campanha é 699 dólares (597 euros). Depois, será de 999 dólares (853 euros).