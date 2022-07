Eurotux abre candidaturas para estágios de verão destinadas a universitários das TIC

© DR

A Eurotux, empresa de soluções de tecnologias de informação e comunicação, abriu candidaturas para o programa de estágios de verão. As vagas, destinadas a universitários, incidem em diferentes áreas das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) como DevOps, Administração de Sistemas, Bases de Dados e Desenvolvimento Web.

Num comunicado enviado ao Dinheiro Vivo, a empresa revela que os estágios vão decorrer nas instalações de Braga e Bragança. Mas, o modelo de trabalho pode ser presencial e/ou híbrido. As candidaturas podem ser feitas no site da empresa.



Esta iniciativa começou no ano de 2017 e visa enriquecer os universitários com atividades de formação e habilitação de competências para que fiquem preparados para as exigências do mercado de trabalho.



A Senior Human Resources Manager da Eurotux, Marlena Silva, refere que "a relação da Eurotux com estudantes universitários das áreas de engenharia informática é algo que está no ADN da empresa. Mesmo antes de lançarmos estes programas de estágios como iniciativa oficial, a Eurotux já recebia estagiários no período de verão. Consideramos que esta parceria é importante para a empresa porque permite identificar talento e receber novas ideias de mentes mais jovens, e para os estudantes também, já que lhes confere uma experiência prática do que esperar no mercado de trabalho".