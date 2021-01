Everis e ClarkeModet lançam motor de pesquisa para patentes

© Pixabay

Chama-se Idectory e, recorrendo à inteligência artificial, permitirá pesquisar a informação disponível em bases de dados de patentes e artigos científicos.

Desenvolvido pela consultora Everis e pela ClarkeModet, grupo especializado em propriedade industrial e intelectual, permitirá às empresas pesquisar a evolução das informações sobre determinadas tecnologias e a forma como têm vindo a evoluir ao longo do tempo, assim como a procura de mercados-chave e até potenciais parceiros para implementação. Além disso, conforme é explicado, permitirá ainda monitorizar a atividade inovadora das empresas concorrentes.

"A informação estratégica que obtemos do mercado de patentes é crucial num ambiente em mudança como aquele em que vivemos, permitindo-nos obter vantagens competitivas, reagir a tempo às mudanças de cenário e melhorar o planeamento estratégico e tático de qualquer negócio. O Idectory é, portanto, uma solução essencial em qualquer processo de I+D+i e uma alavanca para a recuperação e crescimento de tais organizações num momento complexo como o atual", afirma Farrokh Keneshkar, Diretor-geral Corporativo da ClarkeModet, em comunicado.

Este motor de pesquisa permitirá simplificar um processo que tradicionalmente é dispendioso para as empresas. Em comunicado, as empresas explicam que a solução é baseada "no seu próprio algoritmo, desenvolvido pela Everis em colaboração com a ClarkeModet, que facilita as pesquisas, adaptando-as à linguagem do utilizador e às suas necessidades específicas, produzindo resultados de imediato e personalizados."

"O desenvolvimento integral da aplicação com base no próprio algoritmo da Everis melhora a fiabilidade dos resultados e democratiza o acesso a este tipo de análise por qualquer organização, que deixará de depender exclusivamente de um conhecimento técnico muito especializado ou de um grande orçamento para conhecer o mercado. O Idectory é mais eficiente, adaptável e aprende com o próprio utilizador", explica Óscar Abril, chefe do Setor Público na Europa da Everis.

A plataforma permitirá, além de conhecer o estado da arte das patentes e respetivos artigos científicos ligados a determinada tecnologia, também analisar tendências tecnológicas, quem são os principais solicitantes de determinadas patentes ou ainda os principais mercados.

O utilizador poderá ainda ativar alertas para receber informação sobre a publicação em bases de dados públicas de determinado tema que lhe interesse.