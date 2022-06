Evolution prevê contratar mais 100 profissionais até ao fim do ano, 150 em 2023

© D.R

Depois de ter anunciado a abertura de um centro tecnológico em Lisboa, e de o ter inaugurado, a sueca Evolution fez saber esta quarta-feira que a evolução do negócio no primeiro trimestre permite continuar a crescer "conforme os planos iniciais". Em Portugal, com a abertura do hub, a empresa tem o objetivo de recrutar 150 profissionais até 2023. A operação portuguesa já conta com mais de 50 e espera chegar aos 100 até ao final do ano.

Em comunicado, a empresa especialista no desenvolvimento de software para jogo online reitera o compromisso de contratar profissionais para a operação portuguesa. Atualmente, estão em aberto 14 vagas para "engenheiros de software e outros perfis altamente especializados".

Abílio Diz, employer branding & communications lead da Evolution em Portugal, garante que a empresa "está a cumprir com os objetivos delineados no ano passado".

"Neste primeiro semestre, já contamos com mais de meia centena de profissionais, que vão desde front-end engineers, QA engineers, até BI developers e devops. A empresa continua a crescer globalmente, e também em Portugal, e estamos certos de que atingiremos o nosso objetivo de contratações para o final do ano (uma centena de pessoas), sobretudo de profissionais de áreas técnicas", afirma.

A empresa está no mercado à procura de reforços, sendo que os números descritos "estão ajustados não às necessidades de crescimento da empresa, mas antes à realidade do mercado, onde é cada vez mais difícil encontrar perfis especializados num curto espaço de tempo".

A procura faz-se em Portugal, mas também noutras geografias da América do Sul, no centro e no leste da Europa, onde os talentos "olham para Portugal, e para Lisboa em particular, como um local seguro, estável e com todas as condições para que lhes seja possível fixarem-se e estabelecerem aqui a sua vida profissional e familiar", segundo Abílio Diz.

Abílio Diz salienta ainda que, apesar do hub tecnológico português estar situado em Lisboa (na Avenida 24 de Julho), a empresa pratica um modelo híbrido de trabalho. Por isso, "o desempenho das várias funções em aberto não depende diretamente da fixação dos colaboradores na capital".

Entre janeiro e março, a multinacional Evolution registou globalmente um lucro de 197,69 milhões de euros, o que representa um crescimento homólogo de 49,7%. Quanto ao volume de negócios, somou receitas de 326 milhões de euros, mais 38,6% do que há um ano, em igual período.

Criada em 2006, a multinacional de origem sueca conta com mais de 13 mil trabalhadores em 20 mercados. Além de Portugal, Tem escritórios em Estocolmo e Gotemburgo (Suécia) Berlim (Alemanha), Amesterdão (Holanda), Varsóvia (Polónia), Sófia (Bulgária), Riga (Letónia), Talin (Estónia), Minsk (Bielorrússia) e Kiev (Ucrânia). A Evolution opera apenas numa lógica B2B (grossista), sendo um fornecedor na área dos jogos online.