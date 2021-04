Explosão do trabalho remoto, realidade aumentada, impostos e Marte. Semana tech com Gonçalo Hall

Exemplo de realidade aumentada da Microsoft com os óculos Hololens 2 (Microsoft Mesh)

Chama-se Gonçalo Hall, é consultor de trabalho remoto, fundador do evento Nómada Digital Summit, que decorre até sábado, 10 de abril e líder do projeto Digital Nomads Madeira, que atrai nómadas digitais de todo o mundo para a Madeira.

Falamos com ele no resumo da semana tecnológica do podcast Made in Tech sobre o presente e futuro do trabalho remoto, projetos como o da Madeira, destinados a trazer nómadas digitais de todo o mundo, bem como notícias da semana como as da Revolut (que permite agora aos colaboradores trabalharem de países diferentes 60 dias por semana) ou da OutSystems (que já recruta com "contrato remoto" já que não quer desperdiçar talento e vê isso como vantagem).

Made in Tech EP22 pt2 - Semana tech com Gonçalo Hall 00:00 00:00

Ouça e subscreva em: Apple Podcasts | Spotify | Google | Castbox Aceda a todos os episódios do Made in Tech (sobre criptomoedas; exploração espacial; guerra Austrália-Facebook com entrevista ao pai do código australiano; Clubhouse; ciência na pandemia; impostos digitais com Margrethe Vestager; ensino à distância): dinheirovivo.pt/podcast/made-in-tech

Gonçalo Hall

Destaques da semana

No resumo da semana falamos da entrevista de Tim Cook a Kara Swisher onde fala de privacidade e divisão da sociedade online e do seu interesse em realidade aumentada (RA) - a Apple deve apresentar óculos de RA este verão e deve passar a lutar com Facebook (tem a Oculus), Microsoft (tem os Hololens) e companhia neste domínio.

Partimos depois também para a análise à fuga de dados do Facebook que afeta agora mais de 500 milhões de utilizadores, incluindo 2,2 milhões em Portugal - o Facebook não tem planos para avisar os utilizadores afetados (Reuters).

O imposto mínimo global que os EUA quer criar a nível mundial para evitar fuga dos gigantes com aumentos de impostos corporativos no país também é um dos temas. Fala-se ainda da saída da LG dos smartphones, mas também da chegada da Starlink a Portugal - internet por satélite da SpaceX com custo de 99 euros por mês, mais 499 euros no hardware.

Helicóptero Infinity, na superfície de Marte (ilustração)

A vitória da Google no Supremo Tribunal dos EUA face à Oracle num caso que durava há uma década é outros dos temas, bem como a fuga de talento de Silicon Valley para Austin, no Texas e as novas apps de voz rivais do Clubhouse - que o Twitter tentou comprar por 4 mil milhões de dólares.

Amazing. Early steps in the merger of human consciousness and artificial intelligence. - Lex Fridman (@lexfridman) April 9, 2021

Passamos os olhos ainda por Marte, onde o helicóptero Infinity - parte do rover Perseverence, da NASA - deverá tornar-se nos próximos dias o primeiro dispositivo tripulado por humanos a voar num planeta distante (deverá ser a 11 de abril) e falamos da empresa de Elon Musk, Neuralink, que vai estrear um dispositivo para pessoas com paralesia que liga pela primeira vez um cérebro humano a um smartphone.