Exposição de mulheres artistas portuguesas disponível em realidade virtual pela Google

Chama-se "Tudo o que eu quero" e é uma exposição com curadoria do Ministério da Cultura e da Fundação Calouste Gulbenkian onde se pretende apresentar obras de mulheres artistas portuguesas e as suas histórias, que agora fica disponível em formato digital através do projeto Google Arts & Culture (e respetivo site e app para iOS e Android, ambos gratuitos).

A exposição está inserida no Programa Cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e fica agora disponível para todo o mundo, já que as obras (são incluídas na versão digital algumas que não estão na exposição física) e as histórias foram todas digitalizadas. Luisella Mazza, líder global de operações do projeto da Google explica que tudo "fica também disponível a opção de realidade aumentada em algumas das obras, que permite, por exemplo, vermos quadros ou outro tipo de obras integrados na nossa própria casa, apenas usando o smartphone e a app".

O Google Arts & Culture cumpre este ano 10 anos - nasceu em fevereiro de 2011 com 17 museus e tem hoje 2600 parceiros culturais de 80 países - e Luisella Mazza admite ao Dinheiro Vivo que esta nova iniciativa além de permitir aumentar os conteúdos artísticos e culturais portugueses, "é importante por colocar o foco numa maior igualdade na arte que tem faltado nas últimas décadas".

O projeto da Google tem procurado na expansão de parcerias promover maior diversidade e os temas da igualdade e sustentabilidade e a saúde do planeta (onde se destaca o projeto Heartbeat of the Earth), onde se integra a exposição portuguesa que inclui 40 mulheres artistas e 56 histórias em formato digital em português e inglês na plataforma da gigante americana.

"A tecnologia permite-nos explorar as histórias de uma forma diferente e podemos expandir a experiência dos utilizadores com a realidade aumentada, numa experiência de interação que pode ser divertida, mas não substitui por completo a experiência da visita física à exposição", indica a italiana Mazza.

A ambição passa por tornar "a arte mais acessível para todos", daí que a responsável admita que qualquer instituição pequena ou grande sem fins lucrativos (é um requisito) e de valor cultural ou artístico pode submeter candidatura no site do projeto para análise.

Exposição pela igualdade de género

Sobre a "Tudo o que eu quero - Artistas Portuguesas de 1900 a 2020", trata-se de uma exposição feminista, "um espaço de diálogo e de afirmação" numa coleção "que mostra a relevância histórica e artística das artistas portuguesas", explica Isabel Mota, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian. "Ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar a igualdade de género, mas abrir espaço para falar sobre aquelas que já romperam tantas barreiras para se tornarem artistas é definitivamente um primeiro passo", diz em comunicado.

No total serão mais de 240 obras de 40 artistas portuguesas, no período de 1900 a 2020, que fica agora disponível ao público português e internacional graças à parceria tecnológica com a Google. Artistas como Aurélia de Sousa, Maria Helena Vieira da Silva, Rosa Ramalho ou Sarah Affonso ganham vida através de 14 histórias diferentes que transpõem a exposição física e de 40 histórias que contam as biografias de cada artista selecionada.

Depois da sua passagem por Portugal, a exposição física vai deslocar-se para França.

Expansão em Portugal: 46 projetos

O Google Arts & Culture tem agora 46 parceiros portugueses e 4 mil itens entre museus, arquivos, fundações e galerias. Um dos primeiros projetos em Portugal foi o do Museu do Caramulo, que mistura obras de arte e automóveis, mas já se expandiu para projetos como o do Maravilhas de Portugal - com passeios de comboio ou coche para descobrir algumas jóias culturais, artísticas e históricas de Portugal que inclui Serralves, Palácio Nacional da Ajuda, Torre de Belém, Galeria de Arte Urbana, entre outros.

"Temos já uma herança muito diversa em Portugal, incluindo com a arte urbana, dança e teatro a terem uma boa representação, além de algo mais tradicional como o Mosteiro dos Jerónimos, por exemplo", indica Luisella Mazza.

A parceria com a Gulbenkian também já começou há algum tempo e inclui agora 60 exposições da Fundação com sede em Portugal (disponíveis aqui), "um número significativo que permite descobrir obras de Degas a trabalhos contemporâneos como os de Helena Almeida.

A pandemia trouxe "mais instituições a querer participar e mais utilizadores a aderirem à cultura e arte no formato digital e mais entusiasmo por esta área", embora Mazza não tenha dados em concreto. Certo é que existem mais de 50 milhões de pesquisas mensais relacionadas com as artes visuais (que o projeto Google Arts & Culture alimenta) na pesquisa da Google.

Para breve têm um projeto de música eletrónica que junta editoras, universidades, artistas e colecionadores "a mostrar o seu amor por esta área com a presença de jogos para criar música e explorar arquivos digitais".

Novas ferramentas: realidade aumentada é o foco

Luisella Mazza admite que a Google continua a melhorar as ferramentas que já criou para digitalizar arte e cultura do mundo físico para o digital. "Os parceiros ajudam-nos a ir melhorando as ferramentas, onde a câmara especial para digitalizar em alta definição arte que criámos está em destaque".

Depois há milhares de conteúdos "com visualização de 360 graus", uma aposta em jogos e interação, mas os avanços tecnológicos têm sido mais recentemente dominados pela aposta na realidade aumentada que "permite uma interação com os espaços onde estamos e utilizar o telemóvel de uma forma mais cativante".

Um dos maiores projetos do Google Arts & Culture com 2600 parceiros e perto de 2500 museus já incluídos está para breve "mas ainda não pode ser revelado", admitiu-nos a responsável.

Certo é que o projeto em si "continua a gerar entusiasmo" numa altura em que mais pessoas estão online "e o interesse por arte, cultural e educação é cada vez mais global". O objetivo continua a ser "olhar para o mundo pela lente da cultura, é isso que nos une como sociedade e nos dá pedaços da experiência e cultura humana que devem ser lembradas e celebradas", diz Luisella Mazza.