Facebook e Instagram retiraram mais de 18 milhões de conteúdos sobre covid-19

© Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Maio, 2021 • 19:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Facebook e o Instagram retiraram, desde o início da pandemia até abril, "mais de 18 milhões" de conteúdos em todo o mundo por violarem as suas políticas de desinformação e por danos relacionados com a covid-19.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Facebook, no âmbito do combate à desinformação e conteúdos nocivos relativos à pandemia de covid-19.

"A covid-19 continua a ser um grande problema de saúde pública e estamos comprometidos em ajudar as pessoas a obter informações confiáveis, incluindo informação sobre vacinas", refere a rede social.

"Desde o início da pandemia até abril de 2021, removemos mais de 18 milhões de publicações do Facebook e do Instagram em todo o mundo, por violar as nossas políticas de desinformação e conteúdos nocivos relacionados" com a covid-19, adianta.

"Também estamos a trabalhar para aumentar a aceitação da vacina e combater a desinformação" sobre a mesma, acrescenta a rede social.