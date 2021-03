Facebook já permite controlar quem comenta nos posts e facilita alteração das prioridades no Mural

É uma das maiores alterações dos últimos anos no News Feed ou o chamado Mural do Facebook e vem também na sequência de várias estudos e artigos que acusam a empresa de não responder com eficácia à possível forma como os seus algoritmos (que dão prioridade a temas que provocam reações e comentários) estarão a incentivar a divisão na sociedade.

O Facebook anunciou esta quarta-feira uma nova ferramenta que vai permitir às figuras públicas, criadores de conteúdo e marcas, bem como a todas as páginas e perfis pessoais da rede social, a possibilidade de controlar quem pode comentar as suas publicações públicas.

O Twitter já começou a implementar há algum tempo essa funcionalidade, agora é a vez do Facebook seguir o mesmo caminho.

Passa, assim, a ser possível controlar a audiência de qualquer publicação que se encontre visível a todos através de um menu de opções que vai desde aqueles que podem ver a publicação, às páginas e perfis que nos podem identificar.

A funcionalidade já está ativa em Portugal e no mundo, embora o Facebook admita que pode demorar alguns dias a chegar a toda a gente. O objetivo da empresa é dar mais controle a quem publica para uma melhor gestão do conteúdo e uma redução de interações indesejáveis.

Ao ajustar a audiência de comentários, o utilizador pode controlar, ainda mais, a forma como decorrem as conversas na caixa de comentários, num claro novo incentivo a que as conversas não se tornem agressivas e dando mesmo a possibilidade de remover por completo os comentários em geral.

Se se tratar de uma figura pública, criador ou marca, pode também optar por limitar a audiência de comentários nas publicações públicas, para que estes se sintam mais seguros.

Dar prioridade a certas contas e temas

A acrescentar à esta novidade, o Facebook diz em comunicado que pretende também continuar a ajudar os utilizadores a compreenderem porque é que veem determinado conteúdo no Newsfeed e dar-lhe de forma clara ferramentas mais fáceis de usar e visíveis para controlar a prioridade dos artigos. Para isso, em outubro de 2020 foi lançada a opção "Favoritos" - uma nova ferramenta onde o utilizador pode controlar e priorizar as publicações de amigos e páginas de interesse no News Feed. Isso tornou-se agora mais visível na plataforma.

Com a possibilidade de seleção de até 30 utilizadores e páginas, as publicações das contas selecionadas surgem numa posição superior no News Feed e também podem ser vistas como um filtro à parte. As pessoas que usam o "Favoritos" com frequência podem aceder através da barra de filtro do feed, a um novo menu na parte superior do News Feed.

Esta barra também disponibiliza acesso simplificado ao "Mais recente", tornando mais fácil alternar entre um News Feed classificado por algoritmos e um feed classificado cronologicamente com as publicações mais recentes a aparecer em primeiro lugar.

Quanto ao acesso, os utilizadores que possuem um sistema Android podem deslizar para cima no News Feed e assim chegam à "Barra de Filtro". A mesma funcionalidade estará disponível na aplicação iOS nas próximas semanas.

Ainda, independentemente da frequência com que é utilizado, o utilizador pode encontrar o "Mais recentes" e o "Favoritos" nos atalhos.

De forma a ajudar os usuários a descobrir novos conteúdos, o Facebook sugere publicações no News Feed de lugares como páginas e grupos que ainda não segue, mas que poderão ter interesse. Essas sugestões de publicação são sobretudo baseadas em fatores como o envolvimento de publicações, tópicos relacionados e localização.