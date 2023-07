Fan Tokens. Benfica estreia-se nos criptoativos com golo no primeiro minuto

Vista geral do Estádio da Luz, do Sport Lisboa e Benfica © Filipe Amorim / Global Imagens

Qual equipa que marca nos primeiros 60 segundos após o apito inicial do árbitro, o Benfica vendeu todos os 500 mil fan tokens do emblema nas primeiras 24 horas que se seguiram à abertura da primeira oferta de criptoativos do clube da Luz.

"Os Benfica Fan Tokens que foram disponibilizados às 12h de 24 de julho [última segunda-feira] através de uma fan token offering (FTO) esgotaram pouco mais de 24h depois do seu lançamento", revela Marina Fagali, PR manager da Socios.com, ao Dinheiro Vivo (DV).

Foi "um dos melhores lançamentos dos últimos tempos para a empresa e em termos de mercado", adianta a responsável.

Depois da Federação Portuguesa de Futebol e do FC Porto, o Benfica também aposta na comercialização de criptoativos e para tal associou-se à Socios.com, plataforma que emite fan tokens (chaves digitais de acesso que funcionam de forma idêntica às criptomoedas), detida pela Chiliz.

Naquelas 24 horas, cada adepto só pôde adquirir, no máximo, até cem tokens. Cada unidade teve um custo de um euro, sendo o objetivo da limitação de unidades disponíveis garantir que um maior número de adeptos benfiquistas pudesse aceder à oferta. Um comprador que fosse sócio das águias tinha direito a um token de forma gratuita.

Concluída a FTO, os fan tokens do Benfica podem ser comercializados entre adeptos, o que significa que o valor de cada unidade poderá valorizar ou desvalorizar face ao custo inicial de um euro, mediante a procura e a oferta. No entanto, ainda não foi comunicada a data a partir da qual a transação entre compradores pode ocorrer.

"É necessário aguardar que os fan tokens oficiais do Benfica sejam listados no mercado, para que possam ser adquiridos tanto na plataforma da Socios.com como noutras exchanges com um valor que poderá oscilar de acordo com a oferta e procura do mercado", detalha Magali Fagali ao Dinheiro Vivo.

A responsável da Socios.com explica, ainda, que a parceria com o Benfica vai além da emissão de tokens. A plataforma também apoiará "novos projetos de blockchain e web3 na indústria desportiva desenvolvidos pelo clube ou parceiros, permitindo a interoperabilidade entre diferentes plataformas, integrando serviços e otimizando recursos e a experiência do adepto".

Quanto poderão valorizar estes criptoativos do clube liderado por Rui Costa? Fagali não arrisca previsões, mas assegura que o facto destes criptoativos assentarem em blockchain tornará "visível o valor total gerado pela venda inicial dos fan tokens, bem como o volume total de fan tokens colocado à venda", assim como o "valor circundante" após a listagem nas corretoras.

A compra de fan tokens permitirá a participação em decisões relacionadas com o clube, como designs de equipamentos, músicas de celebração no estádio e a possibilidade de aceder a conteúdos especiais, promoções e descontos, e também recompensas exclusivas.