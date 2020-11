Farfetch prevê negócio positivo no fim do ano. "Não estamos a queimar dinheiro"

Luís Teixeira, responsável de operações da Farfetch. © Fotografia cedida pela Farfetch

Os prejuízos de 536,96 milhões de dólares (455,4 milhões de euros) no terceiro trimestre não assustam a Farfetch. A plataforma de moda de luxo luso-britânica conta mesmo com um negócio positivo já no fim deste ano. Questões contabilísticas justificam o agravamento das perdas em comparação com período homólogo de 2019 (90,48 milhões de dólares), explicou esta sexta-feira ao Dinheiro Vivo o responsável de operações da empresa, Luís Teixeira.

Comecemos pelas explicações para os prejuízos, que se devem à forma como são contabilizadas as várias operações de injeção de capital por privados realizadas ao longo dos últimos anos pela empresa fundada pelo português José Neves. Como as ações da Farfetch estão a negociar (muito) acima do valor contratualizado nesses financiamento, a empresa tem de registar esses montantes em cada apresentação de resultados na Bolsa de Nova Iorque.

"Todas as empresas encontram a sua forma de financiamento. Escolhemos o método de financiamento através de obrigações convertíveis, consideradas como derivados financeiros. Estas obrigações são emitidas ao valor das ações no momento de entrada do capital. Por exemplo, se uma empresa cujas ações valem 10 dólares e receber 100 dólares de injeção de capital, é registado no balanço uma obrigação de devolver, quando for atingida a maturidade do empréstimo, além dos juros, as 10 ações. Se as ações multiplicarem por sete - o que tem vindo a acontecer connosco - a nossa obrigação não é de devolver 100 dólares mas sim 700. No balanço, temos que reavaliar essa obrigação. Não é um item monetário mas puramente contabilístico. Se as ações passassem de 10 para 5 dólares, poderíamos dar lucro", detalha Luís Teixeira.

Só no último trimestre, foram registadas perdas de 373,079 milhões de dólares com reavaliações relativas a obrigações emitidas pela empresa nos últimos anos. Este valor vai aumentar já no próximo trimestre porque os chineses da Alibaba e os suíços da Richemont injetaram 600 milhões de dólares na Farfetch. As ações continuam a subir - após a apresentação de resultados, chegaram a negociar nos 50 dólares, valor mais alto de sempre.

"Como as ações estão a subir, o resultado só se vai agravar. Um investidor não quer tanto saber dos prejuízos após impostos mas um crescimento sustentável: continuar a ganhar valor para ser a plataforma que vai dominar a indústria do luxo e com um negócio saudável, que consiga sobreviver por si próprio. Não estamos aqui a queimar dinheiro."

Luís Teixeira diz mesmo que "a posição da empresa é bastante saudável. Se não fosse assim, o mercado não teria reagido desta forma" aos mais recentes resultados.

Negócio positivo

Só que a empresa de José Neves viu as suas receitas aumentarem em 71% para 437,7 milhões de dólares, assim como melhorou a margem operacional (de -35,6 para -10,3 milhões de dólares) e de receita líquida (de 45,1% para 47,8%). Ou seja, está a obter cada vez mais rendimento com a mercadoria que possui.

Mesmo em ano de pandemia, o negócio está a ter um desempenho um pouco melhor do que era esperado. No relatório e contas, a empresa conta chegar ao último trimestre, pela primeira vez, com margem operacional positiva, medida pelo EBITDA.

"O negócio está a ter um desempenho um pouco melhor do que era esperado. Isso já se nota nestes resultados. Tendo em conta que o último trimestre representa muito volume, é natural que tenhamos condições para atingir esse objetivo no último trimestre. Olhando para as contas de 2019, foi no último trimestre em que tivemos o melhor valor de EBITDA ajustado."

Ainda assim, 2020 é um ano diferente para a empresa: "chegámos a um ponto em que temos de nos consolidar e focar-nos. É um ano em que decidimos aumentar os nossos recursos a uma velocidade mais lenta".

Os próximos meses vão ficar marcados pelo impacto das parcerias com os chineses da Alibaba, os suíços da Richemont e os franceses da Artémis, numa operação avaliada em 1,15 mil milhões de dólares. À conta disto, a Farfetch vai abrir uma nova subsidiária só para o mercado chinês, tendo mais de 750 milhões de consumidores como alvo.

Também haverá um foco digital nesta parceria: "A parceria com a Alibaba vai permitir-nos desenvolver cada vez mais soluções de realidade aumentada para o retalho. Vamos continuar a investir nesta área porque o peso do online neste mercado continua a ser muito baixo. Não só queremos potenciar as vendas no online como no retalho físico, que terá de ter cada vez mais apoio digital."

Prémio para trabalhadores

Nesta conversa, Luís Teixeira admitiu que a empresa pagou um prémio extraordinário de 1000 dólares para cada um dos 5000 trabalhadores da Farfetch a nível mundial, metade dos quais em solo português.

Designado de "caring plus", este bónus é independente de outros prémios de desempenho que têm sido atribuídos aos funcionários de forma individual.

"Atribuímos este prémio como apoio ao bem-estar dos nossos trabalhadores, num ano atípico por causa da pandemia, com trabalho remoto e stress fora do comum. Como temos uma política de recursos humanos muito forte. O nosso objetivo é reforçar cada vez mais esta vertente e que as pessoas se sintam confortáveis."

Ainda em relação aos trabalhadores, os custos com o programa de atribuição de ações passaram de 31,76 para 81,84 milhões de dólares no terceiro trimestre - não esquecer que as ações da Farfetch passaram dos 17 para os 25 dólares entre o início de julho e o final de setembro.