Fast Company distingue tecnologia da Feedzai como "ideia transformadora" do mundo

A nova tecnologia de Inteligência Artificial da Feedzai, Fairband, foi selecionada como finalista na categoria de Software dos World-Changing Ideas Awards da Fast Company, tendo ainda recebido uma Menção Honrosa na categoria AI & Data dos prémios.

A 5ª edição dos prémios, cujo propósito é distinguir programas e tecnologias com capacidade de transformar o mundo para melhor, reconheceu o potencial da plataforma que a empresa portuguesa lançou há menos de dois meses.

"Fazer parte do grupo seleto de empresas que foram reconhecidas pelo seu contributo para tornar o mundo num lugar melhor enche-nos de orgulho", disse o cientista-chefe da Feedzai, Pedro Bizarro. "A IA já não é suficiente. Todas as iniciativas que tiram partido desta poderosa tecnologia têm de implementar princípios de IA Responsável, tais como equidade e transparência, e estamos muito orgulhosos por estar na linha da frente deste espaço."

É isso, de facto, que a Feedzai Fairband propõe. Trata-se de uma plataforma desenhada para endereçar um problema cada vez maior: a discriminação sentida por muitas pessoas quando tentam aceder a serviços financeiros um pouco por todo o mundo.

A tecnologia permite às instituições selecionarem os modelos de aprendizagem de máquina que oferecem tanto uma boa gestão de risco como equidade no processo, reduzindo os preconceitos. É uma combinação "poderosa", caracteriza a Feedzai, porque protege contra o crime financeiro ao mesmo tempo que neutraliza preconceitos que poderiam impedir clientes de abrirem uma conta num banco ou obterem um empréstimo devido ao seu género, etnia, localização ou informação pessoal.

Com pedido de patente feito, o algoritmo por detrás da Fairband "descobre" modelos menos enviesados de aprendizagem de máquina que não requerem treino adicional. Nas contas da Feedzai, o algoritmo aumenta em 93% a equidade do processo.

"Com esta nova tecnologia, a Feedzai finalmente permite às instituições financeiras em todo o mundo tomarem decisões melhores e mais justas sob a premissa de que proteger os consumidores do crime financeira pode e deve ser feito de uma forma Justa, Responsável, Transparente e Ética (FATE, na sigla inglesa). A empresa liderada por Nuno Sebastião tem um grupo de pesquisa dedicado a estes princípios FATE com foco em iniciativas como explicabilidade dos modelos, auditoria de preconceitos e equidade algorítmica.

Além do destaque na Fast Company, a nova solução foi anteriormente reconhecida como "Fraud Prevention Innovation of the Year" pelos Fintech Breakthrough Awards e como "RegTech of the Year" na edição 2021 dos Asia FinTech Awards.