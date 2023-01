FCT NOVA abre 75 vagas para 14 consórcios das Agendas Mobilizadoras

© Unsplash

A Nova School of Science and Technology (FCT NOVA) vai abrir 75 vagas em 2023 para bolseiros, investigadores e técnicos nos 14 consórcios que integra, no âmbito das Agendas Mobilizadores para a Inovação Empresarial financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Entre as 75 vagas, 37 destinam-se a bolseiros que tenham licenciatura ou mestrado concluído. Outras 38 posições serão dirigidas a investigadores juniores e auxiliares e técnicos, de acordo com o comunicado enviado à redação esta segunda-feira.

Quem vier a preencher as vagas irá "suportar todo o processo de desenvolvimento destes 14 consórcios que receberão um financiamento total de cerca de 19 milhões de euros do PRR". Investigadores com doutoramento nas áreas de Sustentabilidade, Bioeconomia, Carbono Zero, Transformação Digital, Inovação Tecnológica e Economia Circular também se podem candidatar.

"Reunir a academia e as empresas para se encontrarem as melhores soluções para a resiliência da nossa economia é cada vez mais fundamental. Para os 14 consórcios em que a FCT NOVA participa, ao abrigo das Agendas Mobilizadoras, será necessário encontrar os melhores talentos altamente qualificados e que tenham a capacidade de dar resposta aos objetivos estratégicos destes projetos", afirma Eurico Cabrita, Subdiretor para Inovação e Investigação da FCT NOVA.

Entre os 14 consórcios que a FCT NOVA integra, há projetos muito diferentes, entre explorar insetos como alternativa na alimentação e cosmética a criar uma nova cadeira de valor na economia espacial e oferecer soluções para gerir o tráfego no espaço. Um outro projeto, por exemplo, foca-se no desenvolvimento de produtos à base de celulose para substituição de plásticos fósseis.