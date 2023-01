FCT NOVA capta 2,5 milhões de euros da UE para investigação em crio-microscopia eletrónica

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

A Nova School of Science and Technology (FCT NOVA) garantiu 2,5 milhões de euros da União Europeia (UE), ao abrigo da iniciativa ERA Chairs Actions, para criar o primeiro grupo português de investigação na área da crio-microscopia eletrónica (cryoEM), no âmbito da Biologia Estrutural, foi esta quinta-feira anunciado.

A crio-microscopia eletrónica "é uma técnica para a obtenção de imagens de amostras biológicas a temperaturas muito baixas, permitindo obter informação estrutural e funcional de grandes complexos de proteínas num estado próximo do nativo", explica a FCT NOVA em comunuicado. Por exemplo, a cryoEM tem sido utilizada pelos cientistas para conhecer as estruturas de diferentes vírus, como o SARS-CoV-2 (causa a covid-19).

o projeto CryoEM@NOVA conta com a coordenação do Investigador Coordenador Hartmut Luecke e visa, ao longo dos próximos cinco anos, implementar e dar formação aos seus investigadores em cryoEM, uma área com um impacto significativo nas ciências biológicas.

O projeto da FCT NOVA será coordenado pelo investigador Hartmut Luecke durante os próximos cinco anos, mas também conta com a colaboração de Maria João Romão, Professora Catedrática na FCT NOVA e diretora da UCIBIO, que coordena a implementação do projeto, juntamente com Eurico Cabrita e Ana Luísa Carvalho, membros integrados da UCIBIO.

"A nova equipa irá constituir o polo FCT NOVA do consórcio CryoEM-PT, do atual Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia", adianta o mesmo comunicado. O polo da FCT NOVA "dará apoio à preparação, expedição e tratamento de dados de cryoEM de amostras de utilizadores do primeiro Crio-Microscópio Eletrónico em território português, instalado no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL) em Braga, e com inauguração prevista para fevereiro de 2023".

A ERA Chairs Actions é uma iniciativa de Bruxelas, que coloca à disposição do Ensino Superior fundos comunitários para a investigação científica nas univerisdades europeias.