Feedzai investe 450 mil euros em protocolo com a Universidade de Coimbra para transformar Portugal

A Feedzai e a Universidade de Coimbra assinam hoje um protocolo para a criação do First Foundation Project, um programa virado para a promoção da investigação científica, partilha de conhecimento e dinamização da ligação entre a academia e o mundo empresarial. O unicórnio português, que usa inteligência artificial para combater o crime financeiro, vai investir 450 mil euros neste projeto durante os próximos três anos.

"Acreditamos que um dos problemas que existem em Portugal não se prende tanto com o ensino da tecnologia ou da ciência mas prende-se mais com o que se faz com as coisas, quais é que são as ambições, no que se acredita ser possível", disse ao Dinheiro Vivo o cofundador e diretor de tecnologia da Feedzai, Paulo Marques. "O que nós fizemos na Feedzai foi mostrar que é possível, a partir de Portugal, criar empresas de produto para o mercado mundial com base em ciência avançada."

Os três cofundadores, Paulo Marques, Nuno Sebastião e Pedro Bizarro trabalharam fora do país e concluíram que Portugal tem engenheiros "tão bons ou melhores que nos outros sítios." Um dos grandes objetivos desta parceria com a Universidade de Coimbra é iniciar um movimento que concretize todo o potencial da formação científica em Portugal.

"Queremos tentar inspirar uma nova geração de alunos, professores, investigadores, que é possível fazer melhor e sonhar mais alto e ter outras ambições", referiu Paulo Marques.

O montante estabelecido pela Feedzai será tripartido e a empresa não irá ditar como o dinheiro vai ser gasto. "Pelo contrário, queremos que os investigadores, professores e alunos decidam e proponham o que querem fazer dentro de um conjunto de princípios orientadores", explicou o CTO.

Será um comité composto por quadros da Feedzai e da Universidade de Coimbra a avaliar e aprovar os projetos propostos, com base em quatro princípios que incorporam os objetivos de catalisar uma transformação no país.

O primeiro é que as atividades projetem as pessoas para o futuro, porque "as pessoas necessitam de inspiração, de acreditar que existe um futuro melhor e é possível fazer as coisas para um futuro excitante em que elas queiram estar", disse Paulo Marques. No fundo, a Feedzai quer ver iniciativas que façam sonhar mais alto.

O segundo princípio orientador é a promoção de padrões elevados e de excelência. O responsável explica: "Se queres fazer algo transformador, quer seja para o país ou para o mundo, não pode ser apenas mais um. Tens de querer executar ao melhor nível e fazer o melhor que seja possível, comparado com os melhores do mundo."

O terceiro princípio é que os projetos têm de tirar as pessoas da sua zona de conforto e o quarto é o da retribuição. "Quando fazes uma atividade deves procurar que existam efeitos amplificadores para esta mudança de mentalidades que nós queremos que aconteça", disse o cofundador da Feedzai.

Neste sentido, estão a ser considerados prémios para professores que reformulem as suas disciplinas e as adequem ao mundo em que vivemos, com métodos pedagógicos modernos, que sejam diferentes e mais entusiasmantes. "Isto não é apenas dar um prémio para reconhecer o passado, é o que esse professor vai fazer para ajudar os colegas, o departamento ou a universidade a mudar para o futuro", ressalvou Paulo Marques. "Como pensa as coisas, como reestrutura as cadeiras, como interage com os outros alunos."

Com escritórios em nove países do mundo e pessoas espalhadas por todo o lado, outra ideia é montar um programa em que alunos, investigadores ou docentes possam ir passar algum tempo aos escritórios, que vão de Singapura a Silicon Valley. A Feedzai acredita que esta experiência pode ser transformadora para as pessoas, que depois podem exponenciá-la. "Com o princípio de retribuição, não é apenas a experiência daquela pessoa, tem de haver o princípio de essa pessoa tentar passar o conhecimento de volta, mostrar como aquilo foi importante para ela e incentivar mais pessoas a fazê-lo."

Paulo Marques disse que este investimento não é filantropia, mas sim um alinhar de dinheiro e ação com um conjunto de princípios e crenças. "Queremos promover um determinado espírito e que se propague a outras universidades e instituições", afirmou.

Se os resultados forem positivos ao longo dos próximos três anos, a Feedzai pretende alargar o programa. "Usando estes quatro princípios, queremos promover um conjunto de atividades em que criamos um espírito de mudança e transformação que começa com uma universidade mas que acreditamos que se calhar Portugal precisa mais disto como um todo", salientou Paulo Marques.

"Ou seja, uma cultura de exigência, de querer fazer melhor, projetar as pessoas num futuro em que elas queiram viver, lidar bem com o desconforto e com as situações menos habituais."

O protocolo, assinado hoje pelo Reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, e Paulo Marques, CTO da Feedzai, incluirá workshops, conferências internacionais e a criação de espaços colaborativos.

A Feedzai nasceu no seio da Universidade de Coimbra e tem hoje uma posição de liderança no combate ao crime financeiro através da inteligência artificial, tendo atingido o estatuto de unicórnio (valor superior a mil milhões de dólares) em março de 2021.