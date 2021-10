Feedzai lança primeira plataforma do mundo que impede crimes financeiros

Nuno Sebastião, CEO da Feedzai © D.R

A Feedzai lançou na segunda-feira a RiskOps do mundo, a primeira plataforam de gestão de risco que, com recurso à inteligência artificial, permite travar fraudes e lavagem de dinheiro e contempla ferramentas para cumprir regulamentações e aderir a outras políticas de receitas, operacionais e de compliance, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e a Diretiva Europeia de Serviços de Pagamento (PSD2).

Em comunicado, o quarto unicórnio português (empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares), explicou que a nova plataforma permite aos departamento de análise de risco proteger operações. "A plataforma RiskOps da Feedzai tem uma abordagem à inteligência artificial centrada nas pessoas", lê-se, criando "perfis de risco hiperprecisos para uma experiência do cliente sem atrito em cada etapa".

A Feedzai assegurou que a nova plataforma "garante a eliminação de preconceito ou outros falsos positivos que degradam a confiança no sistema", deixando de utilizar "modelos genéricos", passando a recorrer a uma tecnologia "feita à medida para as fintechs com esquemas e variáveis que acompanham o fluxo de dinheiro desde o início".

"Os Chief Risk Officers agora têm de proteger mais do que apenas pagamentos digitais, mas também novos tipos de moedas, dinheiro real, criptomoedas, tokens e muito mais", realçou Nuno Sebastião, CEO da Feedzai.

Para o gestor, "o dinheiro está a evoluir e as organizações também precisam de desenvolver uma gestão de risco adequada para permanecerem relevantes no mercado".

De acordo com a empresa, o crime financeiro crescido devido à mudança global para os pagamentos digitais, estimando-se que "a lavagem de dinheiro seja equivalente a 2 biliões de dólares - 2,5% do PIB global - anualmente". Ora, realçou a empresa, à medida que os criminosos se têm tornado mais experientes, "a indústria tem respondido com soluções pontuais e isoladas" - "equipas de gestão de risco a recorrer a diferentes aplicações, a gerir e a atualizar software, em vez de pararem o crime financeiro e gerir o risco das instituições financeiras e consumidores".

A nova plataforma foi apresentada na conferência Money 20/20 em Las Vegas, num painel intitulado "100 ft Wave, 230 MPH, 3000 ft Cliff - Risk Management through the Eyes of World Champions", onde foi debatido a forma como o risco se aplica ao setor financeiro.