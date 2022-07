Férias: 7 dicas para estar online em segurança

© Pixabay

O verão pode ser a altura ideal para parar. Mas não no que diz respeito à cibersegurança. Existem algumas práticas para uma utilização segura da internet e das redes wifi públicas como estas: utilizar VPN, atualizar o software, estar em alerta para os ciberataques e não deixar rasto nos computadores de hotéis.

Caso esteja em teletrabalho, a proteção deve ser redobrada na utilização do computador portátil ou do telemóvel, durante as férias. Assim, a tecnológica de dispositivos de rede wifi TP-Link deixa algumas medidas de cibersegurança para uma maior proteção online. Siga estas sete dicas:

1- Evite a utilização de wifi pública para atividades sensíveis

Aceder à plataforma do banco online ou fazer compras numa rede pública wifi pode ser perigoso. Caso o faça, certifique-se de que utiliza uma ligação segura e que termina a sessão quando finalizar quaisquer atividades online.

2- Utilize a VPN, quando possível

A rede virtual privada, conhecida por VPN, permite garantir que os dados estão seguros e protegidos quando utiliza a internet pública. A VPN encripta os dados, protegendo a privacidade da informação. Mesmo que alguém intercete os dados, não vai conseguir descodificá-los.

3- Mantenha o software atualizado

Uma das formas de proteção contra malware e outras ameaças é manter o software atualizado. A maior parte dos softwares atualiza automaticamente, mas deve sempre verificar manualmente se as atualizações estão a ser realizadas.

4- Atenção aos esquemas de phishing

O phishing é um esquema online onde os cibercriminosos tentam obter as informações pessoais dos utilizadores, tais como os dados de login ou número de cartão de crédito, por exemplo. E como o fazem? Enviam emails ou mensagens falsas que parecem ser de um website ou empresa legítima. Por isso, deve-se evitar clicar em links de pessoas ou empresas desconhecidas.

5- Guarde as publicações realizadas nas férias

Defina as preferências de privacidade e segurança nos dispositivos para uma partilha mais privada. Não há problema em limitar com quem partilha a informação, especialmente quando está fora.

6- Não utilize computadores públicos para entrar nas redes

Deve ser cauteloso na utilização dos computadores públicos como aeroportos, hotéis ou cafés. Caso precise de iniciar sessão a partir de um desses locais, certifique-se que limpou o histórico de navegação e os dados pessoais associados, como palavras-passe.