Filha do fundador assume presidência da Huawei com lucros em queda

O lucro do grupo de tecnologia chinês Huawei registou uma queda expressiva de quase 69% no ano passado, anunciou esta sexta-feira a empresa, informando pouco depois que Meng Wanzhou, a filha do fundador da empresa, assumirá por seis meses a presidência rotativa da empresa, já a partir de sábado, dia 1 de abril.

A Huaweia tribuiu em parte os resultados às sanções do governo dos Estados Unidos e à incerteza económica global. A empresa registou 35,6 mil milhões de yuans (4,76 mil milhões de euros) de lucro líquido em 2022, uma queda de 68,7% comparando com o lucro recorde de 113,7 mil milhões de yuans (16,28 mil milhões de euros) no ano fiscal anterior.

"Em 2022, o cenário externo desafiador e fatores alheios ao mercado afetaram as operações da Huawei", disse o presidente rotativo da empresa, Eric Xu, em conferência de imprensa. "No meio da tempestade, conseguimos avançar a toda velocidade, recorrendo a tudo o que está ao nosso alcance para manter a continuidade dos negócios e atender os nossos clientes", acrescentou.

"Também fizemos grandes esforços para aumentar as vendas, gerando um fluxo estável de receita para garantir a nossa sobrevivência e estabelecer as bases para o desenvolvimento futuro", disse.

Antes do anúncio de sua nomeação, Meng Wanzhou, que era diretora financeira da empresa, classificou os resultados como um "momento mau na história da Huawei".

O presidente rotativo da Huawei, Eric Xu, com Meng Wanzhou, a filha do fundador da empresa e que termina dia 1 de abril funções de diretora financeira para assumir ela própria a presidência rotativa por seis meses © STR / AFP

"As restrições são o nosso novo normal", afirmou. "Mas em momentos de pressão, perseveramos com confiança", acrescentou.

Meng Wanzhou foi detida em Vancouver, no Canadá, em dezembro de 2018, a pedido de Washington (EUA), por acusações de "fraude bancária", um caso que aumentou a tensão entre China, Estados Unidos e Canadá.

Bloqueio nos principais mercados

A Huawei tenta diversificar as suas fontes de receita desde que as sanções impostas pelos Estados Unidos afetaram os negócios da empresa nas áreas de equipamentos de telecomunicações e smartphones.

O sistema 5G do grupo foi bloqueado em mercados importantes, como Estados Unidos, Reino Unido e Japão, devido aos temores de segurança.

A Huawei nega as acusações de que o uso das suas redes implique um risco de espionagem por parte da China. Mas a empresa, que já foi a maior fabricante de smartphones do mundo, registou uma queda expressiva nas vendas depois de que Washington vetou o acesso a componentes cruciais e proibiu que o grupo utilize o sistema operacional Android, da Google.

Desde então, a Huawei prioriza os serviços na cloud (nuvem), que consistem numa rede de servidores remotos conetados à internet para armazenar, administrar e processar dados, servidores, bases de dados, redes e software.

Também apostou em ampliar a sua oferta de dispositivos com, por exemplo, smartwatches e reforço de presença no setor automobilístico como fornecedor de peças.

A empresa não apresentou detalhes sobre o lucro líquido nem informações separadas por diferentes áreas de negócio, Como a Huawei não está cotada em bolsa, significa que a sua contabilidade não passa pelas mesmas auditorias que as das empresas presentes no mercado de ações.