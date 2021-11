Finlandesa Reaktor abre escritório em Lisboa e quer contratar mais de cem pessoas

Nizar Jouini vai liderar escritório de Lisboa.

Criada em Helsíquia, a Reaktor, que é uma consultora tecnológica, acaba de anunciar a expansão da rede de 'hubs' de talento tecnológico na Europa, com a inauguração do escritório em Lisboa já em dezembro, sem adiantar o valor do investimento.

De acordo com a empresa, que tem entre os seus clientes a Adidas, Finnish Defence Forces, Leho, Nasdaq, Zenrobotics e o clube Liverpool FC, o objetivo é "recrutar, nos próximos três a quatro anos, mais de 100 perfis técnicos, incluindo programadores".

O escritório será inaugurado em dezembro, mas o recrutamento já está em andamento, "dada a natureza indiferente da sua localização e a consequente prevalência do teletrabalho", explica a Reaktor.

"Quando estávamos à procura da localização certa, o cenário tecnológico português foi uma escolha natural para nós", afirma o responsável de engenharia na Reaktor, Nizar Jouini, citado em comunicado.

"A 'pool' de talentos aqui é surpreendente; as pessoas têm as competências, são descontraídas e honestas acerca do que conseguem fazer. Lisboa personifica os valores centrais da nossa empresa - um paradigma internacional, de querer fazer, uma curiosidade infinita para ir ao encontro do desconhecido e para fazer mais e melhor quando os momentos são desafiantes", acrescenta o responsável.

Nizar Jouini é o escolhido para dirigir os novos escritórios.

"Também é uma oportunidade para a Reaktor aplicar a sua atitude de colocar as pessoas primeiro - a nossa essência é fazer com que as pessoas encontrem o verdadeiro valor do que fazem. O nosso próximo CTO [administrador tecnológico] poderá vir de Lisboa, o que é uma perspetiva muito entusiasmante", acrescentou Jouini.

A empresa explica que "a reputação de Portugal como o ecossistema tecnológico que mais cresce na Europa, o facto de Lisboa estar a tornar-se um 'hotspot' para a relocalização de empresas tecnológicas devido à sua vibrante cultura tecnológica, à sua acessibilidade e aos seus níveis de ambição, foram determinantes para a Reaktor", sendo que a cidade tem um fuso horário central em relação ao Atlântico e "recém-licenciados de alto calibre em busca de oportunidades".

Estas são as razões que "motivaram esta expansão para fazer do 'hub' de Lisboa a ligação entre Helsínquia e os Estados Unidos", acrescenta.

"A nossa prioridade em Lisboa é desenvolver uma comunidade firme e criar um sistema para melhorar as nossas competências tecnológicas", salienta ainda Nizar Jouini, referindo que o objetivo da empresa é ser o "melhor local possível" para que "os programadores possam aprender com outros programadores tão motivados como eles, possam crescer na sua profissão e divertir-se enquanto o fazem".