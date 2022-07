Fintech dinamarquesa chega a Portugal para simplificar gestão de despesas empresariais

O responsável pela Pleo na Europa do Sul, Álvaro Dexeus © Direitos Reservados

A Pleo, startup dinamarquesa que fornece uma solução automatizada de gestão de despesas empresariais, já se encontra a operar no mercado português, com escritório em Lisboa. Através de uma ferramenta que permite às equipas financeiras ter uma visão geral dos gastos da empresa, a fintech quer ajudar as Pequenas e Médias Empresas (PME) nacionais a deixarem de lado os papéis e a apostarem na transição para o digital.

"Chegar a Portugal é um passo-chave na nossa estratégia de expansão. Vemos um enorme potencial de crescimento uma vez que, atualmente, a gestão de despesas é uma das tarefas que consome mais tempo e recursos nas empresas portuguesas", destaca Álvaro Dexeus, responsável pela operação Pleo na Europa do Sul, citado em comunicado.

Ao fornecer informações em tempo real sobre os gastos da empresa, a solução da Pleo permite "eliminar a análise e verificação manual de recibos em papel, com uma ligação e reconciliação imediata e em tempo real de todos os pagamentos, contabilizados num só sistema". Numa realidade em que mais de metade das PME nacionais "utilizam softwares com folhas de cálculo para a introdução manual de despesas" e perdem tempo a analisar "relatórios com grandes volumes de despesas", a Pleo apresenta como alternativa o uso desta plataforma.

A empresa disponibiliza ainda um recurso que permite aos colaboradores aceder às ferramentas necessárias para desempenharem as suas funções de forma mais efetiva, removendo a necessidade de adiantarem pagamentos do seu próprio orçamento.

Presente em 11 mercados europeus, a fintech dinamarquesa conta com mais de 20 mil empresas na sua carteira de clientes e já vale 4,7 mil milhões de euros.