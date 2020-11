Foxconn muda parte da produção da Apple para o Vietname para evitar impacto da guerra comercial

Foxconn Technology Group. © EPA/RITCHIE B. TONGO

A pedido da Apple, a Foxconn estará a mudar algumas linhas de produção do iPad e do Macbook para o Vietname, avança a Reuters. Citando fontes com conhecimento destes planos, a agência indica que a tecnológica norte-americana terá feito este pedido para tentar diversificar a localização da produção, temendo possíveis impactos da guerra comercial entre EUA e a China.

A Apple não é a única empresa a fazer ou equacionar movimentações deste género. Vários players da indústria tecnológica já mudaram ou estão a considerar diversificar parte da produção para outras localizações, como a Índia, Vietname ou México, com o intuito de contornar possíveis consequências da guerra comercial.

A agência avança que a Foxconn está a montar linhas de produção no noroeste do Vietname, na província de Bac Giang, para que estas linhas estejam operacionais no primeiro semestre de 2021.

Em comunicado enviado à Reuters, a Foxconn indica que "por política de empresa e por razões de sensibilidade, não comentará aspetos do trabalho prestado a nenhum cliente ou os seus produtos".

Durante a administração de Donald Trump foram impostas novas regras e assinadas várias ordens comerciais que restringem os negócios de empresas dos Estados Unidos com o mercado chinês. Além disso, Trump apelou por várias vezes a empresas americanas para relocalizarem a produção da China para os EUA.