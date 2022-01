França aplica coimas à Google e à Facebook Irlanda

Imagem mostra logotipos da Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft no ecrã de um smartphone, com uma bandeira da UE como pano de fundo. (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP) © JUSTIN TALLIS / AFP

As autoridades francesas responsáveis pela proteção de dados (CNIL) decidiram aplicar coimas tanto à Google como à Facebook Irlanda, de acordo com a Reuters. Em causa está o facto de as duas tecnológicas terem feito com que seja difícil recusar os cookies.

Assim, a CNIL aplicou uma coima de 150 milhões de euros à Google. E uma coima de 60 milhões de euros à Facebook Irlanda.

"A CNUL descobriu que os sites facebook.com, google.fr e Youtube.com não permitem uma recusa dos cookies tão facilmente como aceitá-los", indica esta entidade em comunicado citado pela Reuters.

A CNIL indicou ainda que pretende aplicar uma sanção pecuniária extra de 100 mil euros por dia de atraso.

Esta não é a primeira vez que as autoridades francesas aplicam coimas à Google. Por exemplo, em janeiro de 2019, a CNIL multou a Google em 50 milhões de euros "por falta de transparência, informação insatisfatória e falta de consentimento válido para a personalização da publicidade".

O regulador considerou naquela altura que a informação que a Google disponibilizou aos seus utilizadores sobre a utilização de dados pessoais não era suficientemente esclarecedora.