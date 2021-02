França aplica multa de 1,1 milhões de euros à Google

Campus da Google, em Mountain View, na Califórnia. © SUSANA BATES / AFP

A Google Irlanda e a Google França aceitaram pagar uma multa no valor de 1,1 milhões de euros, de acordo com a agência Reuters.

O anúncio foi feito esta segunda-feira, com a indicação de que esta multa foi aplicada devido ao ranking que a tecnológica terá feito de hotéis. Segundo as autoridades francesas, este tipo de classificação poderia ser enganadora para os consumidores.

França aponta que a Google terá criado o seu próprio sistema de classificação para hotéis, que recorreria a estrelas e um algoritmo próprio. No entanto, de acordo com a regulação aplicada em França, só o governo poderá estabelecer uma classificação deste género.

De acordo com o comunicado disponibilizado sobre esta multa, a tecnológica norte-americana já terá feito alterações a este tipo de práticas em setembro de 2019.

Esta não é a primeira vez em que a Google é multada em França. Em dezembro do ano passado, a entidade responsável pela privacidade no país multou a tecnológica em cem milhões de euros, por violação às regras francesas sobre as cookies. Nessa ocasião, também a Amazon foi alvo de multa.

Além das multas, também o tema dos impostos tem motivado a discussão em França. Em 2019, a Google aceitou pagar mil milhões de euros ao fisco francês, num acordo considerado como "histórico" para pôr fim a impostos pendentes. Mais recentemente, França tem sido um dos países mais envolvidos na discussão dos impostos digitais.

No final de 2020, o país começou inclusive a notificar as tecnológicas presentes no país da necessidade de pagamento deste novo imposto.