França notifica grandes tecnológicas para pagarem imposto digital este ano

O fisco francês já enviou notificações às grandes tecnológicas para pagarem o novo imposto sobre os serviços digitais prestados no país. França tem sido um dos principais países a impulsionar as discussões sobre este imposto.

Com este imposto a ser aplicado a empresas como a Amazon ou o Facebook, o Ministério das Finanças francês irá, como planeado, cobrar este imposto ainda este ano, no mês de dezembro.

"As empresas sujeitas a este imposto já receberam a sua notificação para pagar o montante de 2020", afirmou um oficial dos Finanças de França, citado pela Reuters.

A notícia de que França já tinha começado a cobrar esta nova taxa foi avançada pelo Financial Times, que nota que o envio destes pedidos de pagamentos põe fim às tréguas com Washington.

Com os Estados Unidos como país de origem das quatro chamadas big tech - Apple, Amazon, Facebook e Google - a Casa Branca criticou em várias ocasiões a criação deste imposto, tornando as discussões com França mais difíceis. Washington chegou inclusive a ameaçar com novas tarifas.

Já este ano França decidiu suspender a cobrança deste imposto, indicando que as discussões ainda estavam a decorrer. No entanto, o plano francês sempre envolveu a cobrança do imposto em dezembro, caso as negociações com vários países sobre esta reforma nos impostos se revelasse infrutífera.

Meses depois, o ministério de Bruno Le Maire decidiu avançar com a cobrança desta taxa. França vai cobrar 3% das receitas geradas pelos serviços digitais no país, caso a empresa em questão tenha uma faturação superior a mais de 25 milhões de euros em solo francês e mais de 750 milhões de euros de receitas a nível global.

Paris espera atingir um montante de 500 milhões de euros resultante da cobrança deste imposto só em 2020. Para o próximo ano o valor poderá ser mais baixo, rondando os 400 milhões de euros.

França refere que poderá eliminar esta taxa caso exista um acordo da OCDE nos primeiros meses de 2021. Bruno Le Maire indicou à Bloomberg que o objetivo continua a ser esse acordo, afirmando que "a melhor forma de gerir este tema chave como os impostos digitais é com um acordo multilateral dentro do enquadramento da OCDE".