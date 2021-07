Franz Heukamp Dean convidado pela AESE para palestra sobre o futuro do mercado de trabalho

Franz Heukamp, professor de Análise de Decisão e Reitor da IESE Business School, será o orador da sessão "Formar líderes para o novo futuro".

A AESE Business School, a primeira escola de negócios em Portugal, anunciou a realização de uma sessão, em formato online, no dia 13 de julho, às 18h00, sobre a transformação acelerada da empregabilidade e a importância da tecnologia no futuro do mundo laboral.

A conferência "Formar líderes para o novo futuro" contará ainda com a presença do professor de Análise de Decisão e Reitor da IESE Business School, Franz Heukamp, que será recebido com "uma profunda satisfação" por parte de Maria de Fátima Carioca, Dean da AESE, que realça ainda que a sessão será "uma oportunidade única de melhoramento contínuo para os desafios atuais e futuros".

Em comunicado, a AESE recorda que os temas a abordar são cada vez mais prementes, tendo em conta que mais de um terço dos empregos no mundo serão transformados pela tecnologia na próxima década, de acordo com os dados do Fórum Económico Mundial.

"As competências, o trabalho e a forma como o entendemos têm vindo a evoluir de forma acelerada, e é essencial compreender a mudança e o impacto que irá ter nos negócios das diferentes organizações. A AESE, enquanto instituição de referência na formação de líderes, irá sempre estar na linha da frente destas mudanças", adianta Maria de Fátima Cariosa.

As inscrições para a sessão são gratuitas e já estão disponíveis aqui, até ao dia 12 de julho.