FreeBuds 4i. Huawei lança auriculares com cancelamento de ruído mais acessíveis

Os mais recentes auriculares TWS da Huawei, os Freebuds 4i, já têm uma data prevista para chegar às lojas portuguesas e é bem próxima - dia 26 de março.

Os novos auriculares TWS oferecem uma bateria de longa duração, um cancelamento de ruído ativo (ANC), um design moderno e uma excelente qualidade de áudio, permitindo que todos os utilizadores desfrutem de uma experiência de som sem precedentes.

Quanto ao valor, o novo dispositivo da multinacional chinesa chega a Portugal por 99,99€ em duas cores: branco e preto.

Qualidade de som

Os Huawei FreeBuds 4i com detetam o ruído ambiente através dos microfones, criando uma onda sonora, e reduzindo o ruído exterior para uma "experiência de áudio de alta qualidade", diz a marca.

Os novos auriculares apresentam ainda o "Modo Ambiente", permitindo que os utilizadores ouçam o som ao seu redor sem ter de retirar os auriculares. Basta pressionar um dos auriculares para ser possível alternar entre este modo e o modo de cancelamento de ruído ativo.

Autonomia para todo o dia

A duração da bateria é uma característica muito importante para os consumidores no momento da escolha dos seus auriculares, e por tal, este equipamento apresenta uma bateria de alta densidade de energia inserida num dispositivo compacto. Quando o ANC está desligado, os Huawei FreeBuds 4i oferecem até 10 horas de reprodução de música contínua ou até 6,5 horas de chamadas de voz, de acordo com a Huawei. Em conjunto com caixa de carregamento, os auriculares podem atingir até 22 horas de reprodução de música ou até 14 horas de chamada de voz.

Se o cancelamento de ruído estiver ligado, os Huawei FreeBuds 4i oferecem até 7,5 horas de reprodução de música contínua e até 5,5 horas de chamadas de voz. Além disso, a tecnologia de carregamento rápido permite 4 horas de áudio com apenas um carregamento de 10 minutos, para que os utilizadores não precisem de se preocupar com o nível da bateria quando estão fora de casa.

Inspirado na mundialmente reconhecida praia de areia preta na Islândia, o design compacto e oval dos Huawei FreeBuds 4i projetado para se ajustar à palma da mão do utilizador, apresentando o tamanho perfeito para ser transportada. Estes auriculares foram ainda submetidos a diversos testes de conforto, ajustando-se de forma perfeita ao ouvido.

Projetados para atender às necessidades de todos os estilos de música, combinam diferentes instrumentos, ritmos e estilos vocais para ajustar a qualidade do áudio de acordo com a frequência da música pop, oferecendo uma saída de áudio adequada às necessidades diárias da maioria dos utilizadores, mesmo em ambientes mais movimentados.

A aplicação Huawei AI Life ajuda a gerir todos os dispositivos inteligentes numa única aplicação, e permite ligar e desligar, alterar definições e, no caso dos FreeBuds 4i, o utilizador consegue ativar e desativar a opção de cancelamento de ruído ou selecionar o modo ambiente, perceber qual a percentagem de bateria da caixa de carregamento e de cada um dos auriculares e ainda localizar os seus Freebuds com a opção Localizar Auriculares.

Para assinalar este lançamento a Huawei preparou uma oferta especial. A campanha dos Huawei FreeBuds 4i, que arrancou no passado dia 16 de março, e termina a 16 de abril, vai permitir ao consumidor alargar o portfólio de produtos da marca, sendo que ao adquirir os novos auriculares TWS da Huawei vai receber uma smartband Huawei Band 4e.