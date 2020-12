Freebuds Pro. Huawei mostra o que vale nos earbuds premium

A Huawei está cada vez mais uma marca de produtos eletrónicos do consumo em geral, bem mais ampla do que a área dos smartphones, e a oferta em novos produtos continua a ser alargada a bom ritmo, dos portáteis, aos wearables, passando agora também por balanças inteligentes, escovas de dentes, óculos escuros com som, auscultadores e colunas - lançamentos que chegam durante este último trimestre do ano.

No caso dos earbuds sem fios, os Freebuds já mostravam qualidade. Os Freebuds 3 até já tinham cancelamento de ruído ativo mas estes novos Freebuds Pro juntam um cancelamento de ruído dinâmico a funcionalidades a ter em conta e uma experiência mais fluída.

O aspeto estético não engana, são parecidos com os AirPods Pro e rivalizam com os modelos da Apple, embora sejam um pouco mais saídos para fora e com um formato mais retilíneo, cúbico ou industrial - disponível em preto e cinzento. A caixa é oval e um pouco maior do que as dos AirPods, mas também cabe no bolso pequeno das calças.

O conjunto abrangente de controlos (incluindo para ativar o cancelamento de ruído) nos pequenos earbuds também é de destacar, bem como a possibilidade de gerir por uma app os níveis de som e tipos de cancelamento de ruído.

A ajudar à experiência excelente para atender chamadas estão antenas dual-Bluetooth, bem como microfones que permitem gravar som com boa qualidade - pode ser útil para vloggers.

O preço é uma das vantagens face aos rivais, tanto da Apple como da Sony, já que rondam os 179 euros e tem recursos atractivos (com os descontos do Natal estão mais baratos). A nível de som são muito bons, com bons níveis de graves, mas não são os melhores a lidar com volumes altos e mais estridentes, onde se destacam modelos mais caros.

Dito isto, os FreeBuds Pro combinam a melhor qualidade de áudio em chamadas que já testámos com botões integrados intuitivos que funcionam bem (seja para mudar de faixa, atender uma chamada ou até ajustar o volume) e têm ainda um ótimo nível de cancelamento de ruído.

O preço é o mais convincente neste modelo premium que consegue ficar bem abaixo dos 200 euros.

Freebuds Studio

Huawei Studio: auscultadores que se ligam a dois dispositivos

Entretanto, a Huawei também já tem disponíveis em Portugal os seus auscultadores que preenchem por completo a orelha Freebuds Studio, que rivalizam com modelos de marcas como a Sony - a Apple hoje também apresentou um modelo premium do género, os AirPods Max, que custam 629 euros.

Em destaque nos Studio está a possibilidade de ligarmos a mais do que um dispositivo, num emparelhamento simultâneo que permite ouvir música de um aparelho e atender uma chamada com outro. A Huawei também destaque que são os primeiros auscultadores inteligentes de antena dupla sem fios do mundo.