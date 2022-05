Fundação Champalimaud realizou primeira cirurgia com 5G

Unidade de recobro onde os utentes do Hospital de São João recuperam após a cirurgia, no Porto, onde a 02 de março foi detetado o primeiro caso da covid-19 em Portugal (ESTELA SILVA/LUSA © ESTELA SILVA/LUSA

A Fundação Champalimaud realizou a primeira cirurgia de cancro da mama remotamente, graças à rede 5G da Altice Portugal e da espanhola Movistar. Foi na quinta-feira que um cirurgião português operou uma doente sendo apoiado por outro cirurgião espanhol, que estava em Zaragoza. Toda a operação foi acompanhada em direto e tempo real pelos médicos presentes no Congresso da Associação Espanhola de Cirurgiões da Mama, foi esta sexta-feira comunicado.

Em comunicado, a Fundação Champalimaud e a Altice Portugal sublinham a importãncia futura deste caso de uso do 5G na sáude. Os mais de 900 quilómetros que distam de Lisboa a Zaragoza foram encurtados pela maior velocidade, menor latência e maior fiabilidade de conectitividade da quinta geração da rede móvel, permitindo uma cooperação remota entre dois cirurgiões especialistas.

"Realizámos a primeira experiência no mundo de utilização, ao vivo e em direto, daquilo a que se dá o nome de "remote proctoring"(supervisão remota), durante uma cirurgia de cancro da mama", explicou Pedro Gouveia, cirurgião da Unidade de Mama do Centro Clínico Champalimaud.

Para o sucesso do procedimento, de acordo com o comunicado, os engenheiros e técnicos da Altice Labs criaram uma rede privada 5G nas instalações da Fundação Champalimaud, fazendo uma ligação em tempo real com o médico Espanhol. Do outro lado, a Altice contou com a rede da Movistar para que nada falhasse.

Tal permitiu que o cirurgião Pedro Gouveia "estivesse em contacto direto audiovisual permanente e em tempo real com o cirurgião espanhol da mesma unidade, Rogelio Andrés-Luna". Pedro Gouveia conduziu a cirurgia equipado com óculos Hololens "que conjugam realidade virtual e aumentada". Assim, ao mesmo tempo que operava a doente tinha acesso a "informações adicionais projetadas sobre as lentes especiais e indicações vindas de Espanha", onde Rogelio Andrés-Luna através de um computador "ligado aos óculos do cirurgião português" ia aconselhando os procedimentos.

"A grande novidade nesta interligação foi o recurso ao 5G neste use case internacional. Os óculos estiveram ligados por Eth/USB a um smartphone (como conetividade 5G), que funcionou como router 5G, tendo a Altice Labs configurado, na sala de operações, uma rede privada da quinta geração de redes móveis", lê-se.