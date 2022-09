Future.Works está de volta com mais de 250 vagas de emprego tech e 250 bilhetes gratuitos

Iniciativa da Landing.Jobs e imatch vai disponibilizar 250 vagas de emprego tech, nos dias 7 e 8 de outubro © Unsplash

O Future.Works, evento internacional promovido pela Landing.Jobs e a imatch para debater os desafios e o futuro do trabalho, está de volta a Lisboa para mais uma edição, nos dias 7 e 8 de outubro, e traz consigo novidades. A iniciativa vai disponibilizar mais de 250 oportunidades de trabalho na área tech e está a oferecer 250 bilhetes a todos os interessados, através do código F.W22PROFT250MD. "Uma oportunidade única para quem procura mudar de emprego ou carreira", consideram os promotores.

"Sejam graduados de outras áreas do saber à procura de uma área com maior empregabilidade e melhores salários, sejam profissionais já com vários anos de experiência que queiram mudar para uma carreira de tecnologia, no Future.Works, vamos ter várias entidades de requalificação e mais de 25 empresas a recrutar ao longo do evento para mais de 250 vagas", diz Pedro Moura, chief marketing officer da Landing.Jobs, citado em comunicado.

Worten, Visma Nmbrs, Critical Techworks, Diconium Digital Solutions, Claranet Portugal, IWG, Mercedes-Benz.IO, Marley, Tyson, Tb.Lx, Tecracer, Imaginary Cloud, Evolution Engineering, Springer Nature Opportunities, Adidas, Volkswagen Digital Solutions, Mollie, Nfon, Retarus e Relex são alguns exemplos de empresas que levarão vagas de emprego à Future.Works.

A conferência adotará um formato híbrido, a partir do Centro de Congressos de Lisboa, e tem como principal objetivo debater temas relacionados com o futuro do trabalho de uma perspetiva mais geral. A semana de quatro dias, o papel dos escritórios e do trabalho remoto, bem como os desafios de construir e gerir equipas distribuídas globalmente e com trabalhadores de culturas diferentes serão temas em cima da mesa.

Além dos processos de recrutamento, aqueles que tiverem conseguido bilhete, poderão ainda assistir às mais de 100 sessões, com mais de 150 oradores que irão englobar desde conferências a workshops, talks, debates e pitches.