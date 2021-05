Gaia-X. Portugal cria hub em Aveiro para ajudar na soberania dos dados europeus

Apresentação do hub português do Gaia-X foi na Universidade de Aveiro, que irá integrar o projeto gerido pela TICE.PT © DR

Aveiro vai receber o hub português do projeto Gaia-X, uma iniciativa europeia que será gerida e operacionalizada pelo Pólo das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE.PT) e tem o apoio da secretaria de Estado para a Transição Digital, ou não fosse esta área parte importante não só nos Planos de Recuperação e Resiliência europeus (20% dos orçamentos têm de ir para a área digital), mas também parte da estratégia europeia dos dados. O anúncio foi feito esta manhã na Universidade de Aveiro, parte integrante do projeto.

Chama-se Gaia-X e é um projeto europeu focado na expansão do uso dos serviços de cloud na Europa assentes numa infraestrutura "fiel aos princípios europeus". O nome peculiar é inspirado na deusa grega da Terra, enquanto o X pretende demonstrar, um lado mais aberto aos outros - facilitar troca de dados entre parceiros -, mas também um lado mais fechado - criar infraestruturas que permitam soberania europeia dos dados, a portabilidade entre operadores e a interoperabilidade de serviços. "Não queremos que as pessoas fiquem fechadas num só ecossistema sem possibilidade de sair", explicou Hubert Tardieu, atual chairman do projeto Gaia-X.

Empresas americanas incluídas (mas pouco)

Muito se tem falado na Europa da utilização de empresas americanas para serviços online - disso foi exemplo a polémica com o Censos 2021, em que a Comissão Nacional de Proteção de Dados proibiu o INE de usar serviços de segurança da gigante americana Cloudflare - já que tem servidores por todo o mundo, incluindo nos EUA.

Na base das novas preocupações com empresas americanas está o recente Acórdão Schrems II (de julho de 2020), que tornou empresas americanas persona non grata no âmbito do RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu) por, teoricamente, não existir proteção suficiente na legislação norte-americana (e mecanismos de vigilância massivos reportados por Edward Snowden).

A transferência de dados de utilizadores europeus do Facebook para a empresa nos EUA também foi alvo de um processo na Irlanda (onde se centralizam boa parte do negócio europeu das empresas americanas como Apple, Google e Facebook).

Hubert Tardieu admite que o projeto que foi criado em junho de 2020 para formar uma infraestrutura de cloud europeia "segura, escalável e fiável dentro dos princípios europeus" vai, ainda assim, incluir os "incontornáveis a nível mundial" gigantes americanos da área da cloud, que juntos representam 70% do mercado europeu.

Daí que AWS (da Amazon), Microsoft e Google - bem como a chinesa Alibaba - estejam presentes no projeto que já inclui 261 membros, "mas nunca poderão ter presença no conselho de administração, o que não lhes agradou". "Não os ter era não perceber o mercado", explica o responsável que revela que há um português candidato a ser um dos membros do conselho de administração (Rui Ribeiro, da IP Telecom).

Portugal "tem de fazer parte do sistema"

Já Manuel Ramalho Eanes, presidente do TICE.PT, explica que a criação do hub português do Gaia-X vai permitir às empresas nacionais acederem a uma plataforma de inovação única, fomentando a sua competitividade e a prosperidade europeia. "O projeto liga infraestruturas centralizadas e descentralizadas e para Portugal é crítico fazer parte de todo este sistema" cuja participação "é gratuita para empresas e organizações".

"É uma oportunidade para as empresas nacionais, com atividade na área dos dados e da 'cloud', ajudarem a construir o futuro dos dados no continente europeu e posicionarem-se como líderes na transformação digital", disse o responsável.

Certo é que a Europa está longe dos melhores na importante adopção da cloud por empresas e organizações (incluindo Estados) e Portugal ainda está pior. Na área de negócios a média portuguesa é de 29% de adopção, a europeia é 36% e o top 5 de países a nível mundial tem média de 70%. "Temos de desenvolver o ecossistema de cloud portuguªes para não ficarmos atrás", explica Ramalho Eanes, que espera maior interação dos organismos públicos com a cloud para criar novos investimentos e define como objetivos até 2024: ter 50% dos setores financeiro, de saúde e de serviços públicos a adoptar o Gaia-X como infraestrutura de cloud", bem como 40% das PME portuguesas e dinamizar a investigação sem descurar a ligação do hub português aos outros europeus.

Hubert Tardieu recomendou a Portugal que encontre um domínio que seja importante para o país para que possam desenvolver cloud específica para esse setor e, assim, poder ganhar dimensão europeia nessa área, sendo que saúde, agricultura, finança, energia, mobilidade, indústria ou green deal são os temas em destaque.

Com o apoio da Comissão Europeia para a tal nova infraestrutura transversal para dados digitais seguros, o Gaia-X também quer ajudar a transferir dados entre fornecedores de cloud ou partilhar dados entre empresas, a tal portabilidade e interoperabilidade que está na base do projeto e da estratégia europeia para a transformação digital.

A Glintt, Associação Porto Digital, Bosch e Sonae também estiveram presentes na apresentação como participantes do projeto.