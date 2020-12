Gmail, YouTube e outros produtos da Google estão com falhas de serviço

Google © EPA

Vários utilizadores de produtos da Google relataram dificuldades de acesso aos serviços da tecnológica norte-americana. Por enquanto, ainda não são conhecidos os motivos para estes serviços estarem 'em baixo'. As falhas estão a ser generalizadas, com destaque para a zona da Europa e América do Norte.

A partir das 12h50 desta segunda, alguns dos serviços estão a voltar ao normal, ainda que a página de estado dos serviços da Google não dê ainda conta da reposição generalizada dos produtos.

De acordo com o site Down Detector, foram detetados problemas em produtos como o Gmail, YouTube, Google Docs ou a loja de aplicações da Google. O site dá conta de picos de 'queixas' e erros na última hora.

A título de exemplo, só no Gmail, foi registado um pico de 1652 queixas a partir das 11h55 desta segunda-feira (hora de Portugal Continental). Sempre que o utilizador tenta atualizar a página do Gmail, recebe a resposta de 'Erro Temporário'.

No site sobre o estado dos serviços da Google é possível observar que se trata de um 'apagão' generalizado, com problemas em praticamente todos os serviços, desde as ferramentas de produtividade até à navegação, analítica e pagamentos.

Também o Google Classroom, a ferramenta disponibilizada para as aulas à distância, foi afetada. Com vários países a depender do ensino à distância, devido às restrições que implicam o encerramento de escolas, multiplicam-se as reações nas redes sociais.

No YouTube, sempre que os utilizadores tentavam aceder ao site recebem uma mensagem de erro, a indicar que "algo correu mal".

Atualizado às 12h55 para incluir reposição dos serviços.