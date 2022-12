GoBuyGreen vai permitir comprar e vender produtos médico-hospitalares da forma sustentável

© AFP

É já em janeiro que vai chegar a GoBuyGreen, a plataforma digital que promete facilitar a compra e venda de produtos médico-hospitalares da forma mais sustentável.

A nova ferramenta, que vai operar com capital 100% português, pretende "ligar empresas e prestadores de cuidados de saúde, partilhando informação em tempo real sobre stocks de produtos médico-hospitalares em excesso, ou de curta validade", explica a Oxray, a empresa criadora da plataforma, em comunicado. Assim, vai ser possível ajustar a produção com a real necessidade de compra dos operadores, otimizando recursos e diminuindo os efeitos nefastos do consumo desproporcionado, garante a marca.

Como refere a Oxray, se a saúde fosse um país seria um dos maiores emissores de gases de estufa. O quinto, mais propriamente. É precisamente para atenuar esta pegada, que empresários do setor decidiram criar a plataforma. Que, através da sua tecnologia (que inclui, entre outros, partilha de dados em tempo real) vai permitir medir a pegada carbónica de "todas as transações, neutralizando o efeito perverso nas operações de compra e logística por meio de práticas comerciais regenerativas".

Assim, uma percentagem de todos os negócios levados a cabo vai ser investida na compra de créditos de carbono em vários projetos que abrangem o reflorestamento, carbono azul, agricultura regenerativa, impacto social nas comunidades mais atingidas pelas alterações climáticas e proliferação de projetos de energia verde.

Hélder Hussaine, CEO da Oxray afirma que esta plataforma foi criada "para todos e por todos". E, garante que "sob o lema Igual por Igual, escolha verde, a GoBuyGreen apresenta-se como a primeira plataforma digital de sustentabilidade ambiental aplicada aos negócios, com enfoque exclusivo na área de saúde".