Google apresenta novas ferramentas do Workspace colaborativas para gerir melhor o tempo

A pandemia da covid-19 veio alterar a forma como o mercado de trabalho é percecionado e, por tal, obrigou a desenvolvimentos tecnológicos que pretendem inovar no meio. A verdade é que, se para muitos o trabalho remoto foi sinónimo de falta de produtividade, para outros mostrou-se extremamente desafiante e somou pontos.

Quanto às empresas e chefias, também estas tiveram de ser adaptar para que as mudanças ocorressem da forma mais célere possível mas, ainda assim, de forma prática, eficaz e acessível a todos os colaboradores. De acordo com um estudo da Gartner, mais de 90% das organizações confirmam que, mesmo depois do da consolidação da vacina contra a covid-19 e da reabertura dos escritórios, irá permitir que os funcionários trabalhem remotamente, pelo menos uma parte do tempo.

Lançado no passado mês de outubro com o nome de Google Workspace (antes chamava-se GSuite), o serviço há anos que é usado por empresas e os pelos seus colaboradores e, numa tentativa de expandir e melhorar o serviço e fazer frente à concorrência de ferramentas colaborativas como o Slack (comprado há uns meses pela Salesforce) ou o Teams da Microsoft, a gigante tecnológica vem agora anunciar as mais recentes ferramentas e funcionalidades.

Eis as inovações:

Google Workspace Frontline - Permitir a igualdade de colaboração na linha de frente

Apesar da sua importância, os profissionais que estão na linha de frente raramente têm acesso às mesmas ferramentas de colaboração e comunicação que mantêm os profissionais informados e conectados. Como resultado, estes funcionários recorrem muitas vezes aos seus próprios dispositivos e aplicações pessoais para obter as informações de que precisam, quando precisam.

Por tal, nas próximas semanas, será lançado o Google Workspace Frontline. O Workspace Frontline é uma solução personalizada que inclui aplicações de comunicação e colaboração como o Gmail, Chat, Docs, Drive e muito mais, bem como o suporte de nível empresarial e recursos de segurança, como gestão avançada de endpoint, que ajudam a manter os dados da empresa protegidos.

Também a criação de aplicações personalizadas da AppSheet diretamente do Google Sheets e do Drive será facilitada para que estes possam digitalizar e otimizar o seu trabalho, seja a reunir dados no terreno, a reportar riscos de segurança ou a gerir solicitações de clientes.

Google Assistente - Gerir tempo e atenção

Para ajudar as pessoas a economizar tempo valioso, o uso do Google Workspace com o Google Assistente está agora disponível para todos. Aqui a palavra-chave é organização e, desta forma, é possível perguntar à Google o que vem a seguir na sua agenda de trabalho, participar rapidamente em reuniões ou enviar uma mensagem.

O Google Assistente está atualmente disponível para o Google Workspace em dispositivos móveis compatíveis e em versão beta para colunas inteligentes e Smart Displays, tais como o Nest Hub Max.

Atualmente, a tendência é para tentar conciliar, da melhor forma possível, as responsabilidades pessoais e profissionais e, a pandemia veio acentuar esta dualidade. À medida que cada vez mais empresas adotam um modelo híbrido e flexível, o esperado é que a tendência persista. Assim, a ideia da empresa é que possa utilizar uma ferramenta para ajudar a fazer um melhor uso do tempo.

Nas próximas semanas será então lançado um conjunto integrado de funcionalidades no Google Workspace que ajudam na partilha facilitada das horas de trabalho e localização, enquanto encontram igualmente tempo para se concentrarem no que é mais importante.

Estas funcionalidades passam então pela segmentação de horas de trabalho, entradas recorrentes e ausências do escritório, assim como indicadores de localização que permitem aos funcionários partilhar a sua disponibilidade e localização com os colegas.

Enquanto isso, um novo tipo de evento que pode ser muito útil aos que têm maior dificuldade de concentração - Focus Time -, permite que as pessoas minimizem as distrações, limitando as notificações durante estas mesmas janelas de eventos. Todos estes indicadores de disponibilidade e localização serão exibidos de forma suave no Google Workspace à medida que as equipas se envolvem com a Agenda, Meet, Chat e Gmail.

As novidades não cessam aqui e vão ser também fornecidas "Time Insights" para utilizadores do Google Workspace (visíveis apenas para o colaborador e não para o gestor), para que os funcionários possam avaliar como estão a gastar o seu tempo em relação às suas próprias prioridades.

Fortalecimento da igualdade de colaboração para todos

A colaboração está, na maior parte das vezes, na base do bom funcionamento das entidades e empresas e por tal, o objetivo aqui é torná-la mais justa e acessível de várias maneiras. Em primeiro lugar, estão a ser criadas experiências com um segundo ecrã no Google Meet para os que usam uma combinação de dispositivos para as suas reuniões, como o hardware Google Meet para as salas de conferência e o Nest Hub Max para os que estão em casa.

Com os novos recursos de segundo ecrã, as pessoas podem apresentar e participar totalmente na experiência do Google Meet, inclusivamente com o chat, sondagens e perguntas e respostas a partir de qualquer dispositivo independentemente do local onde se encontrem.

Sendo que a participação em reuniões através de dispositivos móveis é uma prática cada vez mais recorrente, esta não pode ser esquecida. Assim, será lançado um modo de modo de visualização nestes dispositivos para que o utilizador possa ver um maior número de pessoas ao mesmo tempo. A acrescentar, também o ecrã dividido (split-screen) e a imagem sobre imagem (picture-in-picture) no Meet para estes aparelhos será melhorada e irá ajudar o utilizador no chat ou a navegar no Gmail sem perder o encadeamento visual de uma reunião.

Também o apoio para substituição do fundo de ecrã, perguntas e respostas e sondagens o irá ajudar a manter-se produtivo e conectado em qualquer lugar.

Relativamente às transmissões ao vivo, estas vão tornar-se mais eficientes e inclusivas no Google Workspace com a adição das perguntas e respostas, sondagens e legendas em direto (em inglês, espanhol, alemão, português e francês), permitindo ainda estas transmissões em vários domínios dentro da mesma organização.

Por fim, e para que as equipas consigam se consigam conectar e colaborar da forma mais eficaz possível, será adicionado o Chat, Jamboard, e o Calendário ao Google Workspace Essentials.