Google apresenta projetos que salvam vidas na luta contra o cancro ou no caso de inundações

Projeto Google Health pretende salvar vidas na deteção precoce do cancro da mama © Google

A Google apresentou esta terça-feira à imprensa mundial quatro dos projetores inovadores que a gigante tecnológica está a desenvolver em parceria com inventores em todo o mundo para criarem ferramentas que ajudem a resolver problemas urgentes da sociedade.

Um desses exemplos é o Project Relate, uma app para ajudar pessoas com deficiência na fala, causada por doenças neurológicas, como acidentes vasculares cerebrais, Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), lesões cerebrais traumáticas ou Parkinson, a comunicar melhor e serem melhor compreendidas por outras pessoas. Esta aplicação usa machine learning para ajudar estas pessoas a terem ferramentas para que possam comunicar de três formas: de voz para texto; de voz para voz; e a interagir diretamente com o assistente da Google.

A gestora de projeto da Google Julie Cattiau explicou nesta sessão aos jornalistas que esta app para Android está numa fase de testes em inglês, reunindo ainda alguns voluntários nos EUA, Austrália Canadá e Nova Zelândia para experimentar e ajudar a melhorar a aplicação.Sabe-se apenas que a aplicação estará disponível numa primeira fase em inglês, não se sabendo para já quais as outras línguas em que irá funcionar e quando.

Google Health

Outro dos projetos em desenvolvimento usa inteligência artificial para ajudar na deteção do cancro da mama. O grande objetivo é salvar vidas com a deteção precoce, como explicou Alan Karthikesalingam, cientista clínico da DeepMind, subsidiária da Alphabet - a empresa dona da Google.

Segundo a gigante tecnológica, esta ferramenta é capaz de identificar o cancro da mama em mamografias com maior precisão do que os especialistas. Alan Karthikesalingam, contudo, insistiu que o objetivo não é substituir os técnicos especialistas e médicos, mas sim auxiliá-los num diagnóstico precoce. Para já, os líderes do projeto estão a trabalhar em parceria com o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido para avaliarem o potencial desta ferramenta nos diagnóstico do cancro da mama e no seu impacto em relação a questões de segurança, custo-benefício e da experiência do próprio paciente - juntaram a este grupo de trabalho, inclusive, doentes - ao mesmo tempo que se comprova a sua viabilidade técnica e a precisão nos resultados clínicos.

Alerta para inundações

O projeto Flood Forecasting Initiative (Iniciativa de previsão de inundações, em tradução livre) iniciou-se em 2018 com o objetivo de combater os prejuízos catastróficos das inundações a cada ano, que custam muitas vidas e provocam danos materiais devastadores. A Google tem trabalhado com governos para desenvolver sistemas que prevêem quando e onde irão ocorrer inundações, para já, em regiões como a Índia e o Bangladesh, cobrindo uma área com cerca de 220 milhões de pessoas e enviando 40 milhões de alertas que podem salvar vidas.

Uma das questões que tem de ser ultrapassada com urgência, é o facto de uma grande parte da população não ter acesso a telemóveis . O que dificulta o alerta. O especialista em inteligência artificial da Google envolvido no projeto, Sella Nevo, explicou esta terça-feira aos jornalistas que pretendem implementar um sistema de alerta baseado na comunidade, juntando voluntários que possam passar a palavra sempre que seja emitido um alerta. Outra das prioridades, segundo Sella, é poder antecipar ainda mais os alertas, passando dos atuais dois dias para cinco.

Já este ano, a Google avança que os sistemas operacionais do Flood Forecasting Initiative foram alargados para cobrir uma área com mais de 360 ​​milhões de pessoas e envar mais de 115 milhões de alertas - quase o triplo do valor anterior. Prevê-se que em breve possa ser anunciada a expansão das parcerias a novas geografias e entidades.

Tour virtual ao Quantum AI Campus

A Google diz estar no caminho certo para construir um computador quântico útil e com correção de erros dentro de uma década. Este será um acelerador para encontrar soluções para alguns dos problemas mais urgentes do mundo, como energia sustentável, e desbloquear novas descobertas científicas, como inteligência artificial mais útil. E tudo começa no novo campus Quantum AI, em Santa Bárbara (EUA).

Eric Lucero, lead Quantum Engineer, fez uma visita guiada aos jornalistas pelo Quantum AI Campus e que pode ser vista no vídeo abaixo. Este campus inclui o primeiro data center quântico da Google, laboratórios de pesquisa de hardware quântico e uma fábrica de processadores quânticos.