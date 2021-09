Google Arts & Culture lança rotas virtuais dos Caminhos de Santiago

Peregrinos em Vila Praia de Âncora. © Fábio Poço/Global Imagens

Dinheiro Vivo 24 Setembro, 2021 • 10:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo Regional da Galiza e o Google Arts & Culture lançaram esta sexta-feira o "¡Buen Camino!", um percurso virtual em 11 idiomas pelas rotas dos peregrinos para chegarem a Santiago de Compostela, e que permite mostrar o património cultural das icónicos percursos - incluindo o Caminho Português e o Caminho Português da Costa.

Este projeto, que coincide com o Ano do Jubileu, e também pretende comemorar o Ano Jacobeu de 2021-2022, teve ainda a colaboração do Governo Regional de Aragão, da Fundação da Catedral de Santiago e da Federação Espanhola das Associações de Amigos dos Caminhos de Santiago

O "¡Buen Camino!" tem informações sobre esta atração internacional (influências históricas, sociais e culturais) dentro e fora de Espanha que vai muito mais além da questão puramente religiosa.

"Os Caminhos de Santiago" do Google Arts & Culture, que está disponível, a partir de hoje, em 11 idiomas, incluindo espanhol, galego, inglês, italiano, francês, alemão, português, coreano, chinês, japonês e russo servirá também para inspirar os utilizadores com conteúdos envolventes sobre os benefícios de caminhar e de se conectarem com a natureza, permitindo-lhes sentir a magia de fazer estes caminhos", diz a organização em comunicado enviado às redações

Os peregrinos virtuais poderão iniciar a sua viagem por diferentes rotas, tais como a de Fisterra e Muxía, o Caminho Português ao longo da costa atlântica, o Camino Primitivo (Caminho Primitivo) utilizado pelos primeiros peregrinos, o Caminho Francês e o Caminho do Norte que percorre o costa da Cantábria à Galiza, entre muitos outros.

O projeto "¡Buen Camino!" disponibiliza uma visão virtual dos diferentes Caminhos de Santiago com histórias imersivas que ganham vida e cor através de 104 exposições online, mais de 4.700 fotografias e vídeos, 13 visitas virtuais 360º e um vídeo atmosférico que pretende envolve sensorialmente o espetador.

O conteúdo virtual permite aos utilizadores descobrirem um grande número de edifícios e monumentos, cidades e vilas charmosas, descobrir as histórias de alguns dos peregrinos que vão a Santiago e encontrar dicas e recomendações para os ajudar a prepararem-se para esta aventura.