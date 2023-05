Google. Chaves de acesso são "o início da eliminação das passwords"

Numa altura em que a Inteligência Artificial suga todo o oxigénio da sala, a Google anunciou uma novidade tremenda que pode ter passado despercebida. Foi disso que falou o vice-presidente de Segurança da Google, Royal Hansen, numa mesa redonda à margem do evento Google I/O, na sede em Mountain View. O executivo estava visivelmente entusiasmado com as perspetivas que isto abre.

"A passkey é o início da eliminação da password", afirmou Hansen. "É a coisa com que estive mais entusiasmado em toda a minha carreira, porque vai mesmo fazer uma grande diferença."

Esta chave de acesso possibilitará aos utilizadores entrarem nas suas contas Google sem password, usando os mecanismos de autenticação biométrica dos seus dispositivos. Basta entrar na conta da Google > Gerir > Segurança > Chaves de acesso. Depois de configurada, a pessoa pode usar a impressão digital, rosto, bloqueio de ecrã ou chave de segurança de hardware para validar a identidade nos serviços Google.

"O próximo passo é torná-las mais comummente aceites em sites terceiros", considerou Royal Hansen.

O executivo refletiu na forma como as passwords se tornaram obsoletas no momento em que adicionámos a Internet a este meio. E durante todo este tempo, os meios usados para fazer autenticação nunca foram nativos. "O SMS não foi criado para autenticar os utilizadores", exemplificou Hansen, e rapidamente pessoas com más intenções usaram o método para enganar consumidores e torná-los vítimas de "phishing."

"O phishing continua a ser a maior fonte de brechas, tanto para indivíduos como empresas", salientou.

Hansen também reconheceu que os avanços em IA generativa poderão ajudar criminosos a escreverem emails fraudulentos de forma mais credível. Mas a faca tem dois gumes. "A nossa equipa está a usar IA generativa para gerar código mais seguro", indicou.

O executivo considerou que estas chaves de acesso "foram desenhadas para a escala da Internet" e isso torna-as mais seguras, além de serem mais fáceis de usar. Ainda assim, o responsável salientou que nenhum sistema é 100% imbatível. Se o dispositivo da pessoa for roubado ou perdido, o utilizador continuará a ter outras formas de recuperar acesso às suas contas.