Google compra Terminal St. John em Nova Iorque

A Google está a planear comprar o espaço do terminal nova-iorquino de St. John, por 2,1 mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros), para o tornar a âncora do seu "campus" no quarteirão do Hudson.

O anúncio foi feito terça-feira, quando a cidade ainda está sob os condicionalismos da pandemia do novo coronavirus e a maioria dos escritórios vazios.

Enquanto o presidente executivo do conglomerado empresarial tecnológico, Sundar Pichai, escreveu em mensagem de blogue que a Google ia adiar o seu regresso geral aos escritórios até 10 de janeiro, o compromisso anunciado de novos investimentos em Nova Iorque foi saudado pela governadora Kathy Hochul e pelo presidente da autarquia, Bill De Blasio, que o consideraram "uma das injeções no braço que se estava a precisar como parte do nosso regresso".

Durante uma conferência de imprensa virtual, o "mayor" De Blasio afirmou: "A Google está a liderar a o nosso regresso económico, mas também a realçar o que sabemos cada vez mais, que Nova Iorque é uma das grandes capitais tecnológicas do mundo".

A Google está presente em Nova Iorque há mais de duas décadas, onde tem aliás a maior instalação fora da Califórnia. O seu "campus" está na margem do Hudson, a sul do "campus" da Universidade de Nova Iorque e de Greenwich Village.

"Apesar de a Google evoluir para uma abordagem mais híbrida do espaço de trabalho, os encontros pessoais para colaborar e construir comunidade continua a ser uma parte importante do nosso futuro", disse o seu diretor financeiro. "É a razão pela qual continuamos a investir nos nossos escritórios pelo mundo. A nossa decisão de exercer a opção de comprar o Terminal St. John assenta nos nossos planos de investir na nossa presença no nosso "campus" em Nova Iorque".

A Google atualmente arrenda o terminal e espera abrir o seu novo espaço em meados de 2023.

A empresa antecipa que o seu investimento vá criar 14 mil empregos em Nova Iorque.