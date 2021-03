Google das vulnerabilidades na internet é portuguesa. "O ego dos jovens hackers voa mais alto"

Tiago Henriques, na Suíça © DR

Uma espécie de Google das vulnerabilidades na internet. É assim que se pode definir, em certa medida, a BinaryEdge, uma empresa criada pelo português Tiago Henriques em Zurique, na Suíça, mas portuguesa na sua essência, gerida desde o seu início, em 2015, por portugueses (e também com investimento suíço) a partir da Suíça, Portugal e Inglaterra - sempre em trabalho remoto.

"A plataforma que criámos permite que nós ou as pessoas que a usam consigam identificar e reportar ataques e vulnerabilidades a todo o tipo de empresas, pequenas ou grandes. Muitas delas figuram na lista dos Fortune 500".

No início de 2020 decidiu vender a sua empresa "de sonho" à gigante da segurança online e dos ciberseguros Coalition - que a semana passou angariou 175 milhões de dólares, com uma avaliação já de 1,75 mil milhões. Tiago Henriques vendeu a BinaryEdge por vários milhões de euros (o valor oficial não foi revelado) e ficou como acionista minoritário da Coalition, passando não só a gerir a BinaryEdge mas também toda a engenharia da Coalition.

Nesta conversa explica-nos a forma como a ferramenta de pesquisa por vulnerabilidades continua a ser fundamental para gigantes como a Microsoft (ainda recentemente) e outras e é alvo de elogios constantes de especialistas da indústria, incluindo da Cloudflare, dá ainda conselhos para as empresas (mas também o comum dos mortais) se protegerem de ataques de hackers e outras falhas possíveis - os backups assumem-se como primordiais - e analisa os ataques que ainda vão ter consequências no futuro: Solarwinds e Microsoft Exchange.

Fala-nos ainda como "o ego dos jovens hackers voa mais alto" e leva-os muitas vezes por maus caminhos e dá o exemplo da hacker suíça, Tillie Kottmann, que conseguiu invadir milhares de câmaras nos EUA de empresas (Tesla incluída) e várias instituições (escolas e polícias). "Conheço-a bem, vive ao pé de mim e fez isto mais para mostrar o que consegue fazer, é mais ego que outra coisa, mas as consequências são bem reais e duradouras", explica.

Para Portugal, admite que está a contratar mais seis pessoas - até porque o talento português está bem e recomenda-se - para a equipa de 18 (há pouco mais de um ano eram apenas quatro) da BinaryEdge e quer também contratar oito portugueses para a Coalition. Apesar de ser um defensor do teletrabalho, "se houver algumas pessoas que preferem ir ao escritório, vamos arranjar um em Lisboa".

A nível de empreendedorismo, lamenta apenas que Portugal embora tenha dado passos certos, mas "seja demasiado lento" a evoluir e dar força ao seu setor empreendedor.

Joshua Motta, CEO da Coalition, convenceu Tiago Henriques a vender a sua empresa e entrar no seu projeto para que juntos, possam "resolver o risco cibernético" e essa ideia mantém-se bem viva.