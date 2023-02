Google diz que guerra na Ucrânia levou a "mudança notável" na cibercriminalidade na Europa

© Tobias SCHWARZ/AFP

Dinheiro Vivo 16 Fevereiro, 2023 • 13:50

A guerra na Ucrânia "desencadeou uma mudança notável no ecossistema de cibercriminalidade na Europa Oriental", conclui o estudo "Fog of War: How the Ukraine Conflict Transformed the Cyber Threat Landscape", divulgado pela Google esta quinta-feira.

Realça a tecnológica norte-americana que a guerra no leste da Europa terá "implicações a longo prazo ao nível da coordenação entre grupos criminosos e também ao nível da escala do cibercrime em todo o mundo". Isto, considerando que o "esforço agressivo e multifacetado da Rússia para ganhar uma vantagem decisiva em tempo de guerra no ciberespaço obteve resultados mistos".

No último ano, os ataques informáticos dirigido a utilizadores na Ucrânia cresceram 250%, "enquanto os dirigidos a utilizadores nos países da NATO aumentaram mais de 300%". Segundo a Google, "a Rússia também alavancou todo o espetro das operações de informação para moldar a percepção pública da guerra".

Para o futuro, a o estudo prevê que ataques informáticos apoiados pela Rússia contra a Ucrânia vão continuar.

O relatório "Fog of War: How the Ukraine Conflict Transformed the Cyber Threat Landscape" abrange as conclusões e descobertas da Google sobre os piratas informáticos apoiados pelo governo russo e faz parte do compromisso da Google em apoiar a Ucrânia.